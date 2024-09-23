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  • De délicieuses salades et autres plats maison
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Arrêté

Collection VivaSaladMaker

HR1388/80

4.3
| (26) Avis | 88% recommandent ce produit
De délicieuses salades et autres plats maison
Le SaladMaker Philips tranche, râpe et coupe en julienne légumes, fromage, saucisson, etc. directement dans votre saladier, votre casserole ou votre wok. Le disque à julienne XL vous permet de couper également vos pommes de terre en forme de frites. Préparez des salades et autres plats maison en quelques secondes.
Voir tous les avantages

Des résultats parfaits, pour toutes tailles et formes, rapidement

De délicieuses salades et autres plats maison

  • 200 W

  • 6 disques

  • Dans le bol, la casserole ou le wok

  • Disque à julienne XL pour les frites

5 disques pour toutes sortes de formes et de tailles

5 disques pour toutes sortes de formes et de tailles

5 disques permettent de trancher, râper et couper en julienne vos ingrédients, pour une variété inégalée. Choisissez simplement un disque, et fixez-le au porte-disque.

Disque à julienne XL entièrement métallique pour couper les frites

Disque à julienne XL entièrement métallique pour couper les frites

Le disque à julienne XL disponible séparément pour le SaladMaker Philips vous permet non seulement de couper des pommes de terre en frites mais aussi de préparer d'autres ingrédients : carottes, citrouille, kohlrabi, courgettes, etc. afin de leur donner une forme idéale pour des poêlées.

Service direct dans le bol, la casserole ou le wok

Service direct dans le bol, la casserole ou le wok

Avec la fonction de service direct du SaladMaker Philips, les ingrédients coupés tombent directement dans le saladier, la casserole ou le wok de votre choix. Le bec est haut placé, ce qui vous permet d'utiliser des récipients de grande taille lorsque vous préparez de la nourriture en quantité, afin de limiter la quantité de vaisselle.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 6

26

Avis

88%

recommandent ce produit

3

23/09/2024

Portugal

Portugal

Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina

A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?

Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora

12/03/2022

Portugal

Portugal

O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO

UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..

Avantages

FACIL DE UTILIZAR

Contre

NÃO ENCONTRO

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora

10/12/2021

Portugal

Portugal

trata-se de um produto bastante pratico

o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!

Avantages

leve e prático

Contre

não encontrei nenhuma até agora

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Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora

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Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora

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