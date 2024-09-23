Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
200 W
6 disques
Dans le bol, la casserole ou le wok
Disque à julienne XL pour les frites
5 disques permettent de trancher, râper et couper en julienne vos ingrédients, pour une variété inégalée. Choisissez simplement un disque, et fixez-le au porte-disque.
Le disque à julienne XL disponible séparément pour le SaladMaker Philips vous permet non seulement de couper des pommes de terre en frites mais aussi de préparer d'autres ingrédients : carottes, citrouille, kohlrabi, courgettes, etc. afin de leur donner une forme idéale pour des poêlées.
Avec la fonction de service direct du SaladMaker Philips, les ingrédients coupés tombent directement dans le saladier, la casserole ou le wok de votre choix. Le bec est haut placé, ce qui vous permet d'utiliser des récipients de grande taille lorsque vous préparez de la nourriture en quantité, afin de limiter la quantité de vaisselle.
4.3
sur 6
26
Avis
88%
recommandent ce produit
marcos27pt
23/09/2024
Portugal
Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina
A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?
Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora
VITORINO
12/03/2022
Portugal
O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO
UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..
Avantages
FACIL DE UTILIZAR
Contre
NÃO ENCONTRO
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Tete21
10/12/2021
Portugal
Fait partie de la promotion
trata-se de um produto bastante pratico
o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!
Avantages
leve e prático
Contre
não encontrei nenhuma até agora
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora