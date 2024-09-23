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Eingestellt
200 W
6 Formaufsätze
Direkt in die Schüssel, den Topf u. Wok
XL-Julienne-Scheibe für Pommes Frites
5 Scheiben für Schneiden, Raspeln und Zerkleinern in unendlichen Variationen. Wählen Sie einfach eine Scheibe aus, und stecken Sie diese auf den Scheibenhalter, bis sie einrastet.
Mit der separaten XL-Julienne-Scheibe des Philips Salatzubereiters können Sie Kartoffeln für Pommes Frites schneiden, aber auch andere Zutaten wie Karotten, Kürbis, Kohlrabi, Zucchini etc. Das Endergebnis eignet sich ideal für Ihr bevorzugtes gebratenes Gemüse.
Mit der direkt servierfertigen Funktion des Philips Salatzubereiters können Sie Ihre Zutaten direkt in eine Salatschüssel, einen Kochtopf oder die Wokpfanne schneiden. Der hohe Auslass ermöglicht sogar die Verwendung von hohen Behältern für große Mengen. So müssen Sie nach dem Kochen weniger abwaschen.
4.3
von 5
26
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
marcos27pt
23/09/2024
Portugal
Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina
A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?
Diese Bewertung wurde für Coleção Daily HR1393/00 Picadora verfasst
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VITORINO
12/03/2022
Portugal
O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO
UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..
Vorteile
FACIL DE UTILIZAR
Nachteile
NÃO ENCONTRO
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Tete21
10/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
trata-se de um produto bastante pratico
o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!
Vorteile
leve e prático
Nachteile
não encontrei nenhuma até agora
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