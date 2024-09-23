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  • Frische, hausgemachte Salate und mehr
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Eingestellt

Viva CollectionSaladMaker

HR1388/80

4.3
| (26) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Frische, hausgemachte Salate und mehr
Der Philips Salatzubereiter kann Gemüse, Käse, Salami und mehr schneiden, zerkleinern und à la Julienne schneiden – und das direkt in Ihre Salatschüssel, Ihren Kochtopf oder Ihren Wok. Mit der XL-Julienne-Scheibe können Sie jetzt auch Kartoffeln für Pommes Frites schneiden. Salate und mehr in Sekunden.
Alle Vorteile anzeigen

Perfekte Ergebnisse in jeder Form und Größe in Sekunden

Frische, hausgemachte Salate und mehr

  • 200 W

  • 6 Formaufsätze

  • Direkt in die Schüssel, den Topf u. Wok

  • XL-Julienne-Scheibe für Pommes Frites

5 Einsätze für Ergebnisse in jeder Form und Größe

5 Einsätze für Ergebnisse in jeder Form und Größe

5 Scheiben für Schneiden, Raspeln und Zerkleinern in unendlichen Variationen. Wählen Sie einfach eine Scheibe aus, und stecken Sie diese auf den Scheibenhalter, bis sie einrastet.

XL-Julienne-Scheibe aus Metall zum Schneiden von Pommes Frites

XL-Julienne-Scheibe aus Metall zum Schneiden von Pommes Frites

Mit der separaten XL-Julienne-Scheibe des Philips Salatzubereiters können Sie Kartoffeln für Pommes Frites schneiden, aber auch andere Zutaten wie Karotten, Kürbis, Kohlrabi, Zucchini etc. Das Endergebnis eignet sich ideal für Ihr bevorzugtes gebratenes Gemüse.

Direkt servierfertig in die Schüssel, den Topf oder Wok

Direkt servierfertig in die Schüssel, den Topf oder Wok

Mit der direkt servierfertigen Funktion des Philips Salatzubereiters können Sie Ihre Zutaten direkt in eine Salatschüssel, einen Kochtopf oder die Wokpfanne schneiden. Der hohe Auslass ermöglicht sogar die Verwendung von hohen Behältern für große Mengen. So müssen Sie nach dem Kochen weniger abwaschen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

26

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

3

23/09/2024

Portugal

Portugal

Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina

A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?

Diese Bewertung wurde für Coleção Daily HR1393/00 Picadora verfasst

Diese Bewertung wurde für Coleção Daily HR1393/00 Picadora verfasst

12/03/2022

Portugal

Portugal

O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO

UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..

Vorteile

FACIL DE UTILIZAR

Nachteile

NÃO ENCONTRO

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Diese Bewertung wurde für Coleção Daily HR1393/00 Picadora verfasst

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10/12/2021

Portugal

Portugal

trata-se de um produto bastante pratico

o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!

Vorteile

leve e prático

Nachteile

não encontrei nenhuma até agora

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