Super brosse Turbo, idéale pour aspirer en profondeur poils d'animaux et peluches

La Super brosse Turbo nettoie en profondeur les tapis et moquettes en tournant, afin d'éliminer facilement les poils d'animaux, les peluches et même les particules de poussière les plus fines, pour un nettoyage impeccable. Elle est idéale pour les propriétaires d'animaux de compagnie.