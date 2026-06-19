PowerCyclone 10, pour une puissance d'aspiration extrême plus longtemps

La technologie avancée PowerCyclone 10 a été conçue pour maximiser le flux d'air en lui imprimant un puissant mouvement tourbillonnant permettant d'obtenir une puissance d'aspiration extrême. Le flux d'air ultra-accéléré dans la chambre cylindrique sépare efficacement la poussière de l'air, ce qui assure une puissance d'aspiration plus élevée pendant plus longtemps, pour un nettoyage optimal de toutes sortes de saletés sur tous les types de sol**.