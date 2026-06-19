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XB9154/09
PowerCyclone 10
Brosse TriActive Ultra
Technologie NanoClean
Télécommande
La technologie avancée PowerCyclone 10 a été conçue pour maximiser le flux d'air en lui imprimant un puissant mouvement tourbillonnant permettant d'obtenir une puissance d'aspiration extrême. Le flux d'air ultra-accéléré dans la chambre cylindrique sépare efficacement la poussière de l'air, ce qui assure une puissance d'aspiration plus élevée pendant plus longtemps, pour un nettoyage optimal de toutes sortes de saletés sur tous les types de sol**.
La brosse TriActive Ultra aspire les grosses particules de poussière comme les fines en un seul passage, et de tous les côtés. Cette brosse tire parti d'une excellente puissance d'aspiration pour offrir des résultats toujours plus rapides sur n'importe quel type de sol.
La technologie NanoClean minimise les nuages de poussière pour que votre maison et vos sols restent propres. La poussière tombe au fond du bac sans coller aux parois. Quand il est temps de le vider, la poussière et la saleté glissent hors du bac en toute simplicité.
Récompenses
Notation globale
Puissance d'aspiration comparée à celle de 10 des aspirateurs sans sac haut de gamme (> 150 €) les plus vendus en Allemagne S1-2019.
Essais réalisés par les laboratoires Philips portant sur les résultats d'aspiration moyens des particules de poussière fines et grosses sur les sols durs et les moquettes/tapis, par rapport aux 10 aspirateurs sans sac les plus vendus en Allemagne, décembre 2019.
Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.