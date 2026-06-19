ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Aspiration extrêmement puissante* avec PowerCyclone 10
  • Aspiration extrêmement puissante* avec PowerCyclone 10
  • Aspiration extrêmement puissante* avec PowerCyclone 10
  • Aspiration extrêmement puissante* avec PowerCyclone 10
  • Aspiration extrêmement puissante* avec PowerCyclone 10
  • Aspiration extrêmement puissante* avec PowerCyclone 10
  • Aspiration extrêmement puissante* avec PowerCyclone 10
  • Aspiration extrêmement puissante* avec PowerCyclone 10
  • Aspiration extrêmement puissante* avec PowerCyclone 10
  • Aspiration extrêmement puissante* avec PowerCyclone 10

Série 9000Aspirateur sans sac

XB9154/09

1 récompense

Aspiration extrêmement puissante* avec PowerCyclone 10
L'aspirateur sans sac Philips série 9000 est le plus efficace de notre gamme. Il est doté de technologies avancées, conçues pour nettoyer tous types de sols. Bénéficiez d'un nettoyage exceptionnel grâce à la technologie PowerCyclone 10 et à la brosse TriActive Ultra.
Voir tous les avantages

Technologie NanoClean : une exposition minimale à la poussière

Aspiration extrêmement puissante* avec PowerCyclone 10

  • PowerCyclone 10

  • Brosse TriActive Ultra

  • Technologie NanoClean

  • Télécommande

PowerCyclone 10, pour une puissance d'aspiration extrême plus longtemps

PowerCyclone 10, pour une puissance d'aspiration extrême plus longtemps

La technologie avancée PowerCyclone 10 a été conçue pour maximiser le flux d'air en lui imprimant un puissant mouvement tourbillonnant permettant d'obtenir une puissance d'aspiration extrême. Le flux d'air ultra-accéléré dans la chambre cylindrique sépare efficacement la poussière de l'air, ce qui assure une puissance d'aspiration plus élevée pendant plus longtemps, pour un nettoyage optimal de toutes sortes de saletés sur tous les types de sol**.

La brosse TriActive Ultra aspire poussière et saletés sur tous types de sol

La brosse TriActive Ultra aspire poussière et saletés sur tous types de sol

La brosse TriActive Ultra aspire les grosses particules de poussière comme les fines en un seul passage, et de tous les côtés. Cette brosse tire parti d'une excellente puissance d'aspiration pour offrir des résultats toujours plus rapides sur n'importe quel type de sol.

La technologie NanoClean minimise les nuages de poussière

La technologie NanoClean minimise les nuages de poussière

La technologie NanoClean minimise les nuages de poussière pour que votre maison et vos sols restent propres. La poussière tombe au fond du bac sans coller aux parois. Quand il est temps de le vider, la poussière et la saleté glissent hors du bac en toute simplicité.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image VRS_AWARD-1679620

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Puissance d'aspiration comparée à celle de 10 des aspirateurs sans sac haut de gamme (> 150 €) les plus vendus en Allemagne S1-2019.

  2. Essais réalisés par les laboratoires Philips portant sur les résultats d'aspiration moyens des particules de poussière fines et grosses sur les sols durs et les moquettes/tapis, par rapport aux 10 aspirateurs sans sac les plus vendus en Allemagne, décembre 2019.

  3. Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.