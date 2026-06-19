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4 sacs (S-bag® ULP)
1 filtre de sortie Allergy H13
1 filtre de moteur 3 couches
Ce kit contient 4 sacs S-bag® ultra-longue performance d'origine. Le sac XXL de 5 litres permet de maintenir les performances de nettoyage plus longtemps. Fabriqué avec un matériau multicouche de haute qualité prévenant l'encrassement, le sac S-bag ultra-longue performance assure une puissance d'aspiration et un filtrage optimaux, pour une durée de vie jusqu'à 80 % supérieure aux sacs standard.
Ce kit contient 1 filtre de sortie Allergy H13. Il piège plus de 99,95 % des poussières fines que les autres filtres expulsent directement dans l'air de votre domicile. Il piège les particules fines, comme le pollen et les acariens, responsables des allergies et des symptômes d'asthme. Ce filtre doit être remplacé tous les ans.
Ce kit contient 1 filtre de moteur 3 couches. Il empêche les poussières fines d'atteindre le moteur et de l'endommager. Ce filtre doit être remplacé tous les ans.
Notation globale