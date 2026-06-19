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  • Kit de remplacement Performer Pro/Expert/Ultimate
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PerformerKit de rechange

FC8060/01

Kit de remplacement Performer Pro/Expert/Ultimate
Kit de démarrage d'origine pour les aspirateurs Philips. Ce kit contient 4 sacs, ainsi que les filtres de moteur et de sortie à changer une fois par an.
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Produits compatibles
Série 9000

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Sacs et filtres de rechange d'origine

Kit de remplacement Performer Pro/Expert/Ultimate

  • 4 sacs (S-bag® ULP)

  • 1 filtre de sortie Allergy H13

  • 1 filtre de moteur 3 couches

Sacs S-bag® ultra-longue performance d'origine

Sacs S-bag® ultra-longue performance d'origine

Ce kit contient 4 sacs S-bag® ultra-longue performance d'origine. Le sac XXL de 5 litres permet de maintenir les performances de nettoyage plus longtemps. Fabriqué avec un matériau multicouche de haute qualité prévenant l'encrassement, le sac S-bag ultra-longue performance assure une puissance d'aspiration et un filtrage optimaux, pour une durée de vie jusqu'à 80 % supérieure aux sacs standard.

Filtre de sortie Allergy H13, pour une excellente filtration

Filtre de sortie Allergy H13, pour une excellente filtration

Ce kit contient 1 filtre de sortie Allergy H13. Il piège plus de 99,95 % des poussières fines que les autres filtres expulsent directement dans l'air de votre domicile. Il piège les particules fines, comme le pollen et les acariens, responsables des allergies et des symptômes d'asthme. Ce filtre doit être remplacé tous les ans.

Filtre de moteur 3 couches

Filtre de moteur 3 couches

Ce kit contient 1 filtre de moteur 3 couches. Il empêche les poussières fines d'atteindre le moteur et de l'endommager. Ce filtre doit être remplacé tous les ans.

Spécificités Techniques

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