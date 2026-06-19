Filtre de sortie Allergy H13, pour une excellente filtration

Ce kit contient 1 filtre de sortie Allergy H13. Il piège plus de 99,95 % des poussières fines que les autres filtres expulsent directement dans l'air de votre domicile. Il piège les particules fines, comme le pollen et les acariens, responsables des allergies et des symptômes d'asthme. Ce filtre doit être remplacé tous les ans.