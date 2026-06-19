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FC8779/09
Aspiration de la poussière à 99,9 %
750 W
69 dB pour une aspiration silencieuse
Le moteur de 750 W ultra-efficace garantit un nettoyage puissant et de qualité supérieure à chaque fois.
La brosse TriActive Pro et la puissance d'aspiration élevée assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine.**
Conçu pour réduire le bruit, l'aspirateur peut être utilisé en toute discrétion à tout moment, sans déranger les autres personnes du foyer. Certifié par Quiet Mark.
Récompenses
Notation globale
comparé à tous les aspirateurs avec sac Philips.
Aspiration de la poussière sur les sols durs (IEC 62885-2) et filtration des particules mesurant jusqu'à 0,3 μm, selon le label énergétique de l'UE.