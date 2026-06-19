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Toutes les séries

  • Puissance maximale. Bruit minimal*.
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Performer SilentAspirateur avec sac

FC8779/09

1 récompense

Puissance maximale. Bruit minimal*.
Une maison plus saine grâce à des sols propres. Le nouveau Philips Performer Silent est doté d'une technologie de brosse avancée qui capture parfaitement la saleté et la poussière fine, pour un environnement sain. Et avec ses 66 dB, il est le plus silencieux de nos aspirateurs.
Voir tous les avantages

Aspire et piège plus de 99,99 %** de la poussière et des allergènes

Puissance maximale. Bruit minimal*.

  • Aspiration de la poussière à 99,9 %

  • 750 W

  • 69 dB pour une aspiration silencieuse

Moteur de 750 W pour une puissance d'aspiration élevée

Moteur de 750 W pour une puissance d'aspiration élevée

Le moteur de 750 W ultra-efficace garantit un nettoyage puissant et de qualité supérieure à chaque fois.

Aspiration de la poussière à 99,9 %** pour d'excellents résultats

Aspiration de la poussière à 99,9 %** pour d'excellents résultats

La brosse TriActive Pro et la puissance d'aspiration élevée assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine.**

Passez l'aspirateur à tout moment sans bruit et sans déranger votre entourage

Passez l'aspirateur à tout moment sans bruit et sans déranger votre entourage

Conçu pour réduire le bruit, l'aspirateur peut être utilisé en toute discrétion à tout moment, sans déranger les autres personnes du foyer. Certifié par Quiet Mark.

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  • Award image VRS_AWARD-1679549

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  1. comparé à tous les aspirateurs avec sac Philips.

  2. Aspiration de la poussière sur les sols durs (IEC 62885-2) et filtration des particules mesurant jusqu'à 0,3 μm, selon le label énergétique de l'UE.