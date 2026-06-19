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s-bagSacs pour aspirateur

FC8023/04

S-bag® anti-odeur
Le S-bag® est un sac universel compatible avec tous les aspirateurs avec sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Lorsque vous achetez des sacs de rechange, recherchez le logo S-bag®. L'utilisation d'autres sacs pourrait endommager votre aspirateur.
Voir tous les avantages
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Absorbe les odeurs, idéal pour les animaux

S-bag® anti-odeur

  • 4 sacs

  • Norme universelle

  • Absorbe les odeurs

  • Idéal pour les animaux

Une norme universelle pour un choix facile

Une norme universelle pour un choix facile

Le sac Philips S-bag® original est compatible avec tous les aspirateurs à sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne perdez plus de temps à chercher un sac, choisissez simplement un sac avec le logo S-bag®.

Absorbe et neutralise les odeurs désagréables

Absorbe et neutralise les odeurs désagréables

Contrairement aux sacs ordinaires pour aspirateur, le S-bag® anti-odeur est fabriqué avec un matériau synthétique recouvert d'une cire qui absorbe les odeurs. Ainsi, les odeurs désagréables sont piégées et ne peuvent pas s'échapper de l'aspirateur. Ce sac pour aspirateur est idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques.

Filtre 99 % des poussières fines

Filtre 99 % des poussières fines

Le matériau synthétique de ce sac pour aspirateur filtre jusqu'à 99 % des poussières et particules. Il filtre l'air plus efficacement qu'un sac en papier classique et vous permet d'éliminer les particules, dont les allergènes, en suspension dans l'air.

Spécificités Techniques

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