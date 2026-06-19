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4 sacs
Norme universelle
Absorbe les odeurs
Idéal pour les animaux
Le sac Philips S-bag® original est compatible avec tous les aspirateurs à sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne perdez plus de temps à chercher un sac, choisissez simplement un sac avec le logo S-bag®.
Contrairement aux sacs ordinaires pour aspirateur, le S-bag® anti-odeur est fabriqué avec un matériau synthétique recouvert d'une cire qui absorbe les odeurs. Ainsi, les odeurs désagréables sont piégées et ne peuvent pas s'échapper de l'aspirateur. Ce sac pour aspirateur est idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques.
Le matériau synthétique de ce sac pour aspirateur filtre jusqu'à 99 % des poussières et particules. Il filtre l'air plus efficacement qu'un sac en papier classique et vous permet d'éliminer les particules, dont les allergènes, en suspension dans l'air.
Notation globale