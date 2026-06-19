Absorbe et neutralise les odeurs désagréables

Contrairement aux sacs ordinaires pour aspirateur, le S-bag® anti-odeur est fabriqué avec un matériau synthétique recouvert d'une cire qui absorbe les odeurs. Ainsi, les odeurs désagréables sont piégées et ne peuvent pas s'échapper de l'aspirateur. Ce sac pour aspirateur est idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques.