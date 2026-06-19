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FC8021/05
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XD3110/09
XD3140/09
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16 sacs
Norme universelle
Durée de vie 50 % plus longue
15 % de capacité supplémentaire
Le sac Philips S-bag® d'origine est compatible avec tous les aspirateurs à sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne perdez plus de temps à chercher un sac, choisissez simplement un sac avec le logo S-bag®.
Le matériau synthétique de ce sac pour aspirateur filtre jusqu'à 99 % des poussières et particules. Il filtre l'air plus efficacement qu'un sac en papier classique et vous permet d'éliminer les particules, dont les allergènes, en suspension dans l'air.
Le sac S-bag® Classique longue performance est fabriqué avec un matériau synthétique très résistant produit en Suède.
Notation globale