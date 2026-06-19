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  • Sac S-bag® Classique longue performance, méga-pack
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S-bagPack économique - Performance longue durée classique

FC8021/05

Sac S-bag® Classique longue performance, méga-pack
Le S-bag® est un sac universel compatible avec tous les aspirateurs avec sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Lorsque vous achetez des sacs de rechange, recherchez le logo S-bag®. L'utilisation d'autres sacs pourrait endommager votre aspirateur.
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Performer Silent

Performer Silent
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Performer Silent

Performer Silent
Aspirateur avec sac

FC8782/09

Performances prolongées, filtration améliorée

Sac S-bag® Classique longue performance, méga-pack

  • 16 sacs

  • Norme universelle

  • Durée de vie 50 % plus longue

  • 15 % de capacité supplémentaire

Une norme universelle pour un choix facile

Une norme universelle pour un choix facile

Le sac Philips S-bag® d'origine est compatible avec tous les aspirateurs à sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne perdez plus de temps à chercher un sac, choisissez simplement un sac avec le logo S-bag®.

Filtre 99 % des poussières fines

Filtre 99 % des poussières fines

Le matériau synthétique de ce sac pour aspirateur filtre jusqu'à 99 % des poussières et particules. Il filtre l'air plus efficacement qu'un sac en papier classique et vous permet d'éliminer les particules, dont les allergènes, en suspension dans l'air.

Matériau synthétique très résistant fabriqué en Suède

Matériau synthétique très résistant fabriqué en Suède

Le sac S-bag® Classique longue performance est fabriqué avec un matériau synthétique très résistant produit en Suède.

Spécificités Techniques

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