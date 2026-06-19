Jusqu'à 3 semaines¹ sans aucun entretien

Jusqu'à 3 semaines de ménage sans entretien grâce à la station tout-en-un : elle vide automatiquement le bac à poussière sur une période pouvant atteindre 70 jours¹. Elle remplit le réservoir d'eau propre et vide le réservoir d'eau sale jusqu'à 3 semaines¹ d'affilée de manière autonome. Elle nettoie et sèche à la chaleur (50 °C) la lingette, pour démarrer proprement à chaque fois.