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Philips HomeRun série 9000Robot Aspiration et lavage

XU9100/10

Le robot qui lave les sols comme aucun autre
Dites adieu aux corvées de ménage ! La technologie PowerCyclone Aqua élimine immédiatement l'eau sale et rince constamment la lingette à l'eau claire et propre, pour des sols impeccables. Vous avez jusqu'à 3 semaines¹ entre les tâches d'entretien grâce à la station tout-en-un.
Voir tous les avantages

Avec la technologie révolutionnaire PowerCyclone Aqua

Le robot qui lave les sols comme aucun autre

  • Un nettoyage exceptionnel à l'eau pure en toute simplicité

  • Expérience mains libres, utilisation et entretien simples

  • Adaptation à votre intérieur via l'application HomeRun

  • Jusqu'à 3 semaines sans aucun entretien

  • Système de relevage pour ne pas mouiller les tapis

Des sols encore plus propres grâce à la technologie PowerCyclone Aqua

Des sols encore plus propres grâce à la technologie PowerCyclone Aqua

Avec le Philips HomeRun série 9000, vous nettoyez toujours vos sols à l'eau propre. Sa technologie PowerCyclone Aqua isole l'eau sale au fur et à mesure pour que vos sols soient toujours lavés à l'eau propre. Découvrez la propreté inégalée de notre lingette, pour des sols impeccables.

Jusqu'à 3 semaines¹ sans aucun entretien

Jusqu'à 3 semaines¹ sans aucun entretien

Jusqu'à 3 semaines de ménage sans entretien grâce à la station tout-en-un : elle vide automatiquement le bac à poussière sur une période pouvant atteindre 70 jours¹. Elle remplit le réservoir d'eau propre et vide le réservoir d'eau sale jusqu'à 3 semaines¹ d'affilée de manière autonome. Elle nettoie et sèche à la chaleur (50 °C) la lingette, pour démarrer proprement à chaque fois.

Dites adieu aux cheveux emmêlés autour des brosses

Dites adieu aux cheveux emmêlés autour des brosses

Dites adieu aux cheveux emmêlés autour des brosses : notre fonction de démêlage avancé les maintient exemptes de cheveux² pour vous éviter de devoir les ôter à la main.

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Mentions légales

  1. ¹ Selon l'intensité et les conditions d'utilisation.

  2. ² Résultats sujets à variation selon les conditions d'utilisation.

  3. ³ Selon des tests internes et comparé au HomeRun série 7000 à 5 000 Pa.

  4. ⁴ Plus petite taille d'obstacle détectable : 2,5 x 2,5 cm

  5. ⁵ Testé en mode Aspiration uniquement au niveau de puissance minimum.

  6. ⁶ Piège 96,5 % des particules de 0,3 μm.