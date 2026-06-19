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XU9100/10
Un nettoyage exceptionnel à l'eau pure en toute simplicité
Expérience mains libres, utilisation et entretien simples
Adaptation à votre intérieur via l'application HomeRun
Jusqu'à 3 semaines sans aucun entretien
Système de relevage pour ne pas mouiller les tapis
Avec le Philips HomeRun série 9000, vous nettoyez toujours vos sols à l'eau propre. Sa technologie PowerCyclone Aqua isole l'eau sale au fur et à mesure pour que vos sols soient toujours lavés à l'eau propre. Découvrez la propreté inégalée de notre lingette, pour des sols impeccables.
Jusqu'à 3 semaines de ménage sans entretien grâce à la station tout-en-un : elle vide automatiquement le bac à poussière sur une période pouvant atteindre 70 jours¹. Elle remplit le réservoir d'eau propre et vide le réservoir d'eau sale jusqu'à 3 semaines¹ d'affilée de manière autonome. Elle nettoie et sèche à la chaleur (50 °C) la lingette, pour démarrer proprement à chaque fois.
Dites adieu aux cheveux emmêlés autour des brosses : notre fonction de démêlage avancé les maintient exemptes de cheveux² pour vous éviter de devoir les ôter à la main.
Notation globale
¹ Selon l'intensité et les conditions d'utilisation.
² Résultats sujets à variation selon les conditions d'utilisation.
³ Selon des tests internes et comparé au HomeRun série 7000 à 5 000 Pa.
⁴ Plus petite taille d'obstacle détectable : 2,5 x 2,5 cm
⁵ Testé en mode Aspiration uniquement au niveau de puissance minimum.
⁶ Piège 96,5 % des particules de 0,3 μm.