Le filtre HEPA ultra-performant piège plus de 99,99 %* des particules

Grâce à notre filtre HEPA et à notre conception certifiée ECARF, respirez un air de meilleure qualité à la maison. Le filtre piège, dans le compartiment, plus de 99,99 %* du pollen, des poils d'animaux, des acariens et autres fines particules de poussière, créant ainsi un environnement plus sain pour les personnes allergiques.