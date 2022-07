Informations sur le nettoyage à l’ozone

Nous savons à quel point vous avez à cœur de nettoyer correctement votre appareil.



Pour obtenir des informations détaillées sur l’entretien de votre appareil de remplacement, reportez-vous au manuel d’utilisation et aux Accessory Cleaning and Inspection Instructions (Instructions de nettoyage et d’inspection des accessoires, en anglais uniquement). Il est important que vous utilisiez uniquement les méthodes de nettoyage approuvées pour votre appareil, car des méthodes de nettoyage non approuvées telles que le nettoyage à l’ozone peuvent contribuer à la dégradation de la mousse. Veuillez noter que les produits de nettoyage à l’ozone et à la lumière UV (y compris le boîtier désinfectant à lumière UV de Philips) ne sont actuellement pas des méthodes de nettoyage approuvées pour nos appareils ou masques, ni des mesures correctives pour la notification de sécurité actuelle.

Veuillez également vous reporter à la communication de sécurité de la FDA publiée le 27 février 2020 intitulée “Ozone and UV light: Potential Risks associated with the use of ozone and ultraviolet (UV) light for cleaning CPAP machines and accessories.” (Ozone et lumière UV : risques potentiels associés à l’utilisation de l’ozone et de la lumière ultraviolette (UV) pour le nettoyage des appareils et accessoires de PPC, en anglais uniquement) Poursuivez votre lecture ci-dessous pour connaître quelques points clés mentionnés dans l’article :