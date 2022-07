Si vous ne l’avez pas déjà fait, cliquez ici pour commencer le processus d’enregistrement de votre appareil.

Notre mise à jour de novembre 2021 fournit des recommandations élargies concernant les appareils PPC, BiPAP et de ventilation mécanique concernés, ainsi que les ventilateurs mécaniques, comme suit :



les patients qui utilisent des appareils PPC ou BiPAP doivent contacter un professionnel de santé pour décider d’un traitement adapté à leur état de santé, qui peut inclure :

L’arrêt de l’utilisation d’un appareil concerné

L’utilisation d’un autre appareil similaire qui n’est pas concerné par la notification de sécurité



La poursuite de l’utilisation d’un appareil concerné si le professionnel de santé d’un patient estime que les avantages l’emportent sur les risques identifiés dans la notification de sécurité.



L’utilisation de traitements alternatifs pour l’apnée du sommeil.



Les patients utilisant des appareils de ventilation support de vie ne doivent pas arrêter ou changer leur utilisation du ventilateur avant d’avoir parlé à leurs prestataires de santé à domicile de différents facteurs, notamment :



Selon l’avis du médecin, le bénéfice d’une utilisation continue de ces dispositifs de ventilation peut être supérieur aux risques potentiels identifiés dans la notification de sécurité.



Une consultation avec des professionnels de santé sur l’utilisation d’un filtre antibactérien en ligne avec des ventilateurs, qui peut aider à filtrer les particules de mousse, comme indiqué dans la notification de sécurité Philips, qui précise également les limites de cette option et les mises en garde.



Nous recommandons vivement aux clients et aux patients de ne pas utiliser de produits de nettoyage à base d’ozone. En outre, nous rappelons aux clients et aux patients de vérifier l’âge de leurs appareils de PPC et de BiPAP, car il est recommandé de les remplacer après cinq ans d’utilisation.

Sachez que nous accordons toute l’importance nécessaire à cette question et que nous nous efforçons d’être aussi efficaces et complets que possible.

Nous avons développé un plan complet pour remplacer la mousse insonorisante actuelle par un nouveau matériau qui n’est pas concerné par ce problème et sa mise en œuvre a déjà commencé.

Pour plus d’informations sur la notification de rappel (États-Unis uniquement) / la notification de sécurité (hors États-Unis), ainsi que sur les instructions destinées aux clients, aux utilisateurs et aux médecins, les parties concernées peuvent contacter leur représentant Philips local ou consulter le site www.philips.com/SRC-update

Si vous êtes un patient concerné par cette notification de sécurité, n’essayez pas de retirer la mousse de votre appareil. Cela pourrait affecter le traitement prescrit et annuler la garantie. Nous avons des professionnels de maintenance formés qui peuvent s’assurer que la mousse concernée est complètement retirée en toute sécurité et que la nouvelle mousse de silicone est correctement insérée.