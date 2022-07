Informations destinées aux patients, regroupées au même endroit



Philips a publié, en juin 2021, une notification de sécurité assortie d'une action corrective concernant des appareils de PPC et ventilateurs d’assistance respiratoire pour le domicile (FSN 2021-05-A & FSN 2021-06-A) afin de prévenir des risques potentiels pour la santé, liés à la mousse d’insonorisation en polyuréthane à base de polyester (PE-PUR) utilisée dans certains de ces appareils.



La sécurité des patients est notre priorité absolue, et nous nous engageons à vous aider, vous et vos équipes, tout au long du processus correctif.



Consultez régulièrement cette page pour obtenir les informations les plus récentes et les plus précises.



Nous vous remercions de votre patience et de votre confiance.