Saugt und wischt in einem Zug

Der neue kabellose (25,2 V) Philips Staubsauger mit Wischfunktion ist ein leistungsstarkes 3-in-1-Gerät, das Sie bei der täglichen Reinigung unterstützt: ein beutelloser Staubsauger für alle Böden, ein Handstaubsauger für Möbel wie Sofas und Sessel oder für schwer zugängliche Ecken sowie ein Wischsystem zur Nassreinigung.