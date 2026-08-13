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  • 8 clevere Lösungen für besonders einfaches, schnelles Bügeln
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Eingestellt

Easy8 ExpressBügelbrett

GC206/30

1 Auszeichnung

8 clevere Lösungen für besonders einfaches, schnelles Bügeln
Das Philips Bügelbrett mit Schulterflügeln erleichtert Ihnen das Bügeln. Jetzt können Sie ohne viel Zurechtrücken einfach bügeln und sparen dabei Zeit. Der innovative PerfectFlow Express-Bezug verbessert den Dampfausstoß Ihres Bügeleisens und verhilft Ihnen zu 33 % schnelleren Ergebnissen.
Alle Vorteile anzeigen

mit Schulterflügeln und PerfectFlow Express-Bügelbrettbezug

8 clevere Lösungen für besonders einfaches, schnelles Bügeln

  • Entwickelt für Dampfbügeleisen

  • Einzigartige Schulterflügel

  • PerfectFlow Express-Bezug

Hemden bügeln leicht gemacht: einzigartige Schulterflügel

Hemden bügeln leicht gemacht: einzigartige Schulterflügel

Mit den einzigartigen Schulterflügeln ist das Bügeln von Hemden so einfach wie nie. Mit dieser innovativen Form können Sie Hemden ohne viel Zurechtrücken einfach bügeln, und Sie sparen sich Zeit und Arbeit.

Schnelleres Bügeln mit 3D-Gewebe: PerfectFlow Express-Bezug

Schnelleres Bügeln mit 3D-Gewebe: PerfectFlow Express-Bezug

Die innovative PerfectFlow Express-Bezug ist für die Verwendung mit Dampfbügeleisen ausgelegt. Er verfügt über ein poröses 3D-Gewebe, das den Dampffluss in der Struktur des Bezugs verbessert und den Dampf effizient nutzt, um die Bügelergebnisse, die Geschwindigkeit und den Komfort zu verbessern.

Integrierter Netzstecker

Integrierter Netzstecker

Das Netzkabel Ihres Bügeleisens ist jetzt noch länger! Sie können das Bügeleisen direkt am Netzanschluss unter der Oberfläche des Bügelbretts anschließen und für ultimative Bewegungsfreiheit die gesamte Länge des Bügeleisenkabels nutzen.

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