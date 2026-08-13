Schnelleres Bügeln mit 3D-Gewebe: PerfectFlow Express-Bezug

Die innovative PerfectFlow Express-Bezug ist für die Verwendung mit Dampfbügeleisen ausgelegt. Er verfügt über ein poröses 3D-Gewebe, das den Dampffluss in der Struktur des Bezugs verbessert und den Dampf effizient nutzt, um die Bügelergebnisse, die Geschwindigkeit und den Komfort zu verbessern.