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Eingestellt
GC206/30
Entwickelt für Dampfbügeleisen
Einzigartige Schulterflügel
PerfectFlow Express-Bezug
Mit den einzigartigen Schulterflügeln ist das Bügeln von Hemden so einfach wie nie. Mit dieser innovativen Form können Sie Hemden ohne viel Zurechtrücken einfach bügeln, und Sie sparen sich Zeit und Arbeit.
Die innovative PerfectFlow Express-Bezug ist für die Verwendung mit Dampfbügeleisen ausgelegt. Er verfügt über ein poröses 3D-Gewebe, das den Dampffluss in der Struktur des Bezugs verbessert und den Dampf effizient nutzt, um die Bügelergebnisse, die Geschwindigkeit und den Komfort zu verbessern.
Das Netzkabel Ihres Bügeleisens ist jetzt noch länger! Sie können das Bügeleisen direkt am Netzanschluss unter der Oberfläche des Bügelbretts anschließen und für ultimative Bewegungsfreiheit die gesamte Länge des Bügeleisenkabels nutzen.
Auszeichnungen
Bewertungen