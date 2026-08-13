Repassage plus rapide grâce au textile 3D : housse PerfectFlow Express

La housse innovante PerfectFlow Express pour table à repasser est conçue pour les fers vapeur. Elle est recouverte d'un textile 3D poreux qui améliore le flux de vapeur au sein de sa structure pour exploiter efficacement la vapeur afin d'améliorer les performances, la vitesse et le confort de repassage.