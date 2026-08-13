Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
GC206/30
Conçu pour les fers vapeur
Système ShoulderShape
Housse PerfectFlow Express
Grâce à la forme ShoulderShape exclusive, jamais il n'a été aussi facile de repasser des chemises. Cette forme novatrice vous permet de repasser les chemises sans les repositionner constamment d'où un gain de temps et d'effort.
La housse innovante PerfectFlow Express pour table à repasser est conçue pour les fers vapeur. Elle est recouverte d'un textile 3D poreux qui améliore le flux de vapeur au sein de sa structure pour exploiter efficacement la vapeur afin d'améliorer les performances, la vitesse et le confort de repassage.
Désormais, le cordon d'alimentation de votre fer est encore plus long ! Vous pouvez brancher le fer directement sur la prise d'alimentation située sous la surface de la planche et utiliser toute la longueur du cordon du fer pour bénéficier d'une liberté de mouvement totale.
Récompenses
Notation globale