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Arrêté

Easy8 ExpressTable à repasser

GC206/30

1 récompense

8 solutions malignes pour un repassage vraiment simple et rapide
La table à repasser Philips avec système ShoulderShape facilite le repassage. Vous pouvez désormais repasser vos vêtements plus rapidement, et en les repositionnant moins souvent. Sa housse innovante PerfectFlow Express améliore le flux de vapeur du fer, pour un repassage 33 % plus rapide.
Voir tous les avantages

avec ShoulderShape et housse PerfectFlow Express

8 solutions malignes pour un repassage vraiment simple et rapide

  • Conçu pour les fers vapeur

  • Système ShoulderShape

  • Housse PerfectFlow Express

Repassage facile des chemises : système ShoulderShape

Repassage facile des chemises : système ShoulderShape

Grâce à la forme ShoulderShape exclusive, jamais il n'a été aussi facile de repasser des chemises. Cette forme novatrice vous permet de repasser les chemises sans les repositionner constamment d'où un gain de temps et d'effort.

Repassage plus rapide grâce au textile 3D : housse PerfectFlow Express

Repassage plus rapide grâce au textile 3D : housse PerfectFlow Express

La housse innovante PerfectFlow Express pour table à repasser est conçue pour les fers vapeur. Elle est recouverte d'un textile 3D poreux qui améliore le flux de vapeur au sein de sa structure pour exploiter efficacement la vapeur afin d'améliorer les performances, la vitesse et le confort de repassage.

Prise électrique intégrée

Prise électrique intégrée

Désormais, le cordon d'alimentation de votre fer est encore plus long ! Vous pouvez brancher le fer directement sur la prise d'alimentation située sous la surface de la planche et utiliser toute la longueur du cordon du fer pour bénéficier d'une liberté de mouvement totale.

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