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Easy8 Express Table à repasser

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Manuels et documentation

Quick start guide Philips Easy8 Express Ironing board GC206/30 - English (US)

  • PDF file, 6.5 MB
  • 10 March 2024

La table à repasser Philips avec système ShoulderShape facilite le repassage. Vous pouvez désormais repasser vos vêtements plus rapidement, et en les repositionnant moins souvent. Sa housse innovante PerfectFlow Express améliore le flux de vapeur du fer, pour un repassage 33 % plus rapide.

  • PDF file
  • 31 March 2024

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