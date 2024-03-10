Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Assistance
GC206/30
Arrêté
Quick start guide Philips Easy8 Express Ironing board GC206/30 - English (US)
La table à repasser Philips avec système ShoulderShape facilite le repassage. Vous pouvez désormais repasser vos vêtements plus rapidement, et en les repositionnant moins souvent. Sa housse innovante PerfectFlow Express améliore le flux de vapeur du fer, pour un repassage 33 % plus rapide.