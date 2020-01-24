500 Series

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GC026/80
GC7930/31
GC4554/41
GC4541/21
GC362/81
GC4537/71
GC4567/81
GC351/20
GC2675/21
GC013/00
Entfernt kleine Knötchen
Für alle Kleidungsstücke geeignet
2 Philips AA-Batterien inkl.
Die große Klingenoberfläche sorgt dafür, dass größere Bereiche der Kleidung bearbeitet werden, sodass weniger Züge erforderlich sind, um Ihre Kleidung wieder wie neu aussehen zu lassen.
Die Klinge dreht sich bis zu 8.800 Mal pro Minute für eine effektive und schnelle Entfernung kleiner Knötchen von Ihrer Kleidung
Der Behälter, in dem die entfernten Fussel aufgefangen werden, lässt sich leicht herausnehmen und leeren.
Auszeichnungen
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
JvR6
24/01/2020
Portugal
Verifizierter Käufer
Funcional
Boa relação qualidade preço O anterior funcionava perfeitamente mas partiu o contentor
Nachteile
Jvr0
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für série 500 GC026/00 Tira-borbotos verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für série 500 GC026/00 Tira-borbotos verfasst