ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Fusselrasierer
  • Fusselrasierer
  • Fusselrasierer
  • Fusselrasierer
  • Fusselrasierer
  • Fusselrasierer
  • Fusselrasierer
  • Fusselrasierer
  • Fusselrasierer
  • Fusselrasierer

500 SeriesFusselrasierer

GC026/00

4
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Fusselrasierer
Mit dem Philips Fusselrasierer können Sie ganz einfach und schnell kleine Knötchen von allen Kleidungsstücken entfernen. Ob Pullover oder Decke – alle Kleidungsstücke werden wieder wie neu aussehen!
Alle Vorteile anzeigen
Kompatible Produkte
500 Series

500 Series
Fusselrasierer

GC026/80

PerfectCare Compact Plus

PerfectCare Compact Plus
Dampfbügelstation

GC7930/31

Azur

Azur
Dampfbügeleisen

GC4554/41

Azur

Azur
Dampfbügeleisen

GC4541/21

Steam&Go

Steam&Go
Tragbarer Dampfglätter

GC362/81

Azur

Azur
Dampfbügeleisen

GC4537/71

Azur

Azur
Dampfbügeleisen

GC4567/81

Steam&Go

Steam&Go
Tragbarer Dampfglätter

GC351/20

EasySpeed Advanced

EasySpeed Advanced
Dampfbügeleisen

GC2675/21

Kabelhalterung

Kabelhalterung

GC013/00

Beleben Sie Ihre alten Textilien im Handumdrehen

Fusselrasierer

  • Entfernt kleine Knötchen

  • Für alle Kleidungsstücke geeignet

  • 2 Philips AA-Batterien inkl.

Große Klingenoberfläche für größere Bereiche

Große Klingenoberfläche für größere Bereiche

Die große Klingenoberfläche sorgt dafür, dass größere Bereiche der Kleidung bearbeitet werden, sodass weniger Züge erforderlich sind, um Ihre Kleidung wieder wie neu aussehen zu lassen.

Bis zu 8.800 Klingenumdrehungen/min für eine effektive Entfernung

Bis zu 8.800 Klingenumdrehungen/min für eine effektive Entfernung

Die Klinge dreht sich bis zu 8.800 Mal pro Minute für eine effektive und schnelle Entfernung kleiner Knötchen von Ihrer Kleidung

Der Fusselbehälter kann einfach abgenommen und entleert werden

Der Fusselbehälter kann einfach abgenommen und entleert werden

Der Behälter, in dem die entfernten Fussel aufgefangen werden, lässt sich leicht herausnehmen und leeren.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

24/01/2020

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Funcional

Boa relação qualidade preço O anterior funcionava perfeitamente mas partiu o contentor

Nachteile

Jvr0

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für série 500 GC026/00 Tira-borbotos verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für série 500 GC026/00 Tira-borbotos verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.