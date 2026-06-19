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Eingestellt
GC362/80
1.300 W, bis zu 24 g/min
Horizontales und vertikales Dampfglätten
Abnehmbarer 70-ml-Wasserbehälter
Hitzebeständige Aufbewahrungstasche
Nutze den vertikalen Dampfausstoß für schnelles Glätten und Auffrischen hängender Kleidung ohne Bügelbrett. Für perfekte Ergebnisse an schwer zu bügelnden Stellen wie Manschetten oder Kragen eignet sich der horizontale Dampfausstoß. Egal, für welche Richtung du dich entscheidest, die Ergebnisse sprechen definitiv immer für sich.
Dank der SmartFlow Technologie wird die Heizplatte auf die optimale, sichere Temperatur für alle Stoffe gebracht, während sie gleichzeitig nasse Flecken verhindert. Die Heizplatte glättet den Stoff, gibt gleichzeitig horizontal Dampf ab und sorgt so für noch bessere Ergebnisse*.
Eine elektrische Pumpe sorgt automatisch für einen gleichmäßigen Dampfausstoß zum einfachen und schnellen Glätten.
Auszeichnungen
Bewertungen
Im Vergleich zu Philips Steam&Go GC310 und GC320; ohne SmartFlow Heizplatte.
Von einem externem Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli ATCC 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.