Vertikaler und horizontaler Dampfausstoß für mehr Komfort

Nutze den vertikalen Dampfausstoß für schnelles Glätten und Auffrischen hängender Kleidung ohne Bügelbrett. Für perfekte Ergebnisse an schwer zu bügelnden Stellen wie Manschetten oder Kragen eignet sich der horizontale Dampfausstoß. Egal, für welche Richtung du dich entscheidest, die Ergebnisse sprechen definitiv immer für sich.