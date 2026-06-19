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  • Kompakte Lösung für einfaches Glätten
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Eingestellt

Steam&GoTragbarer Dampfglätter

GC362/80

1 Auszeichnung

Kompakte Lösung für einfaches Glätten
Einfacheres Dampfglätten dank SmartFlow Heizplatte. Verwende den Dampfglätter vertikal und horizontal für schwer zu bügelnde Stellen sowie zur Auffrischung jeglicher Kleidung – ganz ohne Brandflecken. Dank des leichten und kompakten Designs kann er überall problemlos verwendet werden. Dampf an und los geht's!
Alle Vorteile anzeigen

Vertikal oder horizontal verwendbar für bessere Ergebnisse

Kompakte Lösung für einfaches Glätten

  • 1.300 W, bis zu 24 g/min

  • Horizontales und vertikales Dampfglätten

  • Abnehmbarer 70-ml-Wasserbehälter

  • Hitzebeständige Aufbewahrungstasche

Vertikaler und horizontaler Dampfausstoß für mehr Komfort

Vertikaler und horizontaler Dampfausstoß für mehr Komfort

Nutze den vertikalen Dampfausstoß für schnelles Glätten und Auffrischen hängender Kleidung ohne Bügelbrett. Für perfekte Ergebnisse an schwer zu bügelnden Stellen wie Manschetten oder Kragen eignet sich der horizontale Dampfausstoß. Egal, für welche Richtung du dich entscheidest, die Ergebnisse sprechen definitiv immer für sich.

SmartFlow Heizplatte für bessere Dampfergebnisse*

SmartFlow Heizplatte für bessere Dampfergebnisse*

Dank der SmartFlow Technologie wird die Heizplatte auf die optimale, sichere Temperatur für alle Stoffe gebracht, während sie gleichzeitig nasse Flecken verhindert. Die Heizplatte glättet den Stoff, gibt gleichzeitig horizontal Dampf ab und sorgt so für noch bessere Ergebnisse*.

Automatischer gleichmäßiger Dampfausstoß für einfaches Glätten

Automatischer gleichmäßiger Dampfausstoß für einfaches Glätten

Eine elektrische Pumpe sorgt automatisch für einen gleichmäßigen Dampfausstoß zum einfachen und schnellen Glätten.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu Philips Steam&Go GC310 und GC320; ohne SmartFlow Heizplatte.

  2. Von einem externem Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli ATCC 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.