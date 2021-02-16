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Eingestellt
HD6321/20
2.000 W
Zweiseitig: Gerippte/glatte Grillplatte
Die zweiseitige Grillplatte ist drehbar, und Sie können Speisen auf der gerippten oder glatten Seite ganz nach Ihrem Geschmack zubereiten. Die glatte Platte eignet sich zum Zubereiten kleinerer Teile. Mit der gerippten Seite erzielen Sie den typischen Effekt von auf offener Flamme gegrilltem Grillgut.
Antihaftbeschichtung zum Grillen ohne zusätzliches Öl, damit der Geschmack erhalten bleibt.
Überschüssiges Fett wird in die spülmaschinenfeste Fettauffangschale geleitet
2.7
von 5
57
Bewertungen
Jutti52
16/02/2021
Deutschland
Angenehm überrascht!
Der Grill ist bestimmt nicht der Stärkste, aber für einen einzelne Person perfekt. Man kann kurz etwas grillen ohne wie bei einer Pfanne dabei zu sein.Ich bin vollkommen begeistert und habe den Grill schon einigen ebenfalls allein stehenden Freunden empfohlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD6321/20 Tischgrill verfasst
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sommerwind
29/04/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
tolles Produkt
das Gerät wird sehr schnell heiß, ob Fleisch oder Wurst wir gleichmäßig gebraten.Das Ergebnis ist sehr gut
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Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD6321/20 Tischgrill verfasst
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Gongor
10/05/2020
España
Calidad - Precio - Tamaño
Pues muy equilibrado todo, sobretodo SU LIMPIEZA A DESTACAR sencillisima! He probado con gambones y carne y genial... eso si, algo de aceite YO echo. Aclarar no es enorme, para una pareja o una persona sola esta genial.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD6321/20 Plancha-parrilla verfasst
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