ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Grillen Sie, wie Sie wollen, mit der drehbaren Grillplatte
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Grillen Sie, wie Sie wollen, mit der drehbaren Grillplatte
  • Grillen Sie, wie Sie wollen, mit der drehbaren Grillplatte
  • Grillen Sie, wie Sie wollen, mit der drehbaren Grillplatte
  • Grillen Sie, wie Sie wollen, mit der drehbaren Grillplatte
  • Grillen Sie, wie Sie wollen, mit der drehbaren Grillplatte
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Grillen Sie, wie Sie wollen, mit der drehbaren Grillplatte
  • Grillen Sie, wie Sie wollen, mit der drehbaren Grillplatte
  • Grillen Sie, wie Sie wollen, mit der drehbaren Grillplatte
  • Grillen Sie, wie Sie wollen, mit der drehbaren Grillplatte

Eingestellt

Daily CollectionTischgrill

HD6321/20

2.7
| (57) Bewertungen
Grillen Sie, wie Sie wollen, mit der drehbaren Grillplatte
Zweiseitige Grillplatte für Vielfalt ganz nach Ihrem Geschmack. Die glatte Oberfläche eignet sich hervorragend für das Kochen von Gemüse, Fisch, Schrimps usw. bei niedrigen Temperaturen. Verwenden Sie die gerippte Oberfläche zum Grillen von Fleisch (Steaks, Hamburger oder Würste), um das unwiderstehliche Grillmuster zu erreichen.
Alle Vorteile anzeigen

Zweiseitige Grillplatte: glatte und gerippte Oberfläche

Grillen Sie, wie Sie wollen, mit der drehbaren Grillplatte

  • 2.000 W

  • Zweiseitig: Gerippte/glatte Grillplatte

Zweiseitige Grillplatte zum Grillen mit glatter oder gerippter Oberfläche

Zweiseitige Grillplatte zum Grillen mit glatter oder gerippter Oberfläche

Die zweiseitige Grillplatte ist drehbar, und Sie können Speisen auf der gerippten oder glatten Seite ganz nach Ihrem Geschmack zubereiten. Die glatte Platte eignet sich zum Zubereiten kleinerer Teile. Mit der gerippten Seite erzielen Sie den typischen Effekt von auf offener Flamme gegrilltem Grillgut.

Antihaftbeschichtete Grillplatte zum Grillen ohne extra Öl

Antihaftbeschichtete Grillplatte zum Grillen ohne extra Öl

Antihaftbeschichtung zum Grillen ohne zusätzliches Öl, damit der Geschmack erhalten bleibt.

Integrierte Fettauffangkammer nimmt überschüssiges Fett auf

Integrierte Fettauffangkammer nimmt überschüssiges Fett auf

Überschüssiges Fett wird in die spülmaschinenfeste Fettauffangschale geleitet

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.7

von 5

57

Bewertungen

16/02/2021

Deutschland

Deutschland

Angenehm überrascht!

Der Grill ist bestimmt nicht der Stärkste, aber für einen einzelne Person perfekt. Man kann kurz etwas grillen ohne wie bei einer Pfanne dabei zu sein.Ich bin vollkommen begeistert und habe den Grill schon einigen ebenfalls allein stehenden Freunden empfohlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD6321/20 Tischgrill verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD6321/20 Tischgrill verfasst

29/04/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

tolles Produkt

das Gerät wird sehr schnell heiß, ob Fleisch oder Wurst wir gleichmäßig gebraten.Das Ergebnis ist sehr gut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD6321/20 Tischgrill verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD6321/20 Tischgrill verfasst

10/05/2020

España

España

Calidad - Precio - Tamaño

Pues muy equilibrado todo, sobretodo SU LIMPIEZA A DESTACAR sencillisima! He probado con gambones y carne y genial... eso si, algo de aceite YO echo. Aclarar no es enorme, para una pareja o una persona sola esta genial.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD6321/20 Plancha-parrilla verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD6321/20 Plancha-parrilla verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.