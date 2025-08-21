Termes recherchés
AC2220/10
Notre purificateur le plus discret. Un air pur, quasi sans bruit.
Respirez un air pur et sain chez vous, grâce à notre purificateur d'air le plus silencieux. Il élimine 99,97 % des allergènes et des polluants en quelques minutes, avec le moins de bruit possible et tout en consommant un minimum d'énergie. Avec son design épuré et ses commandes intelligentes, il s'adapte à votre style de vie et s'intègre parfaitement dans votre intérieur.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Purificateur d'air intelligent
total
recurring payment
Avec sa filtration puissante de 420 m³/h (CADR) (1), cet appareil convient parfaitement aux espaces mesurant jusqu'à 109 m² et peut purifier une pièce de 20 m² en moins de 7 minutes (2).
Découvrez le plus silencieux de nos purificateurs d'air avec technologie SilentWings. Inspirée du vol silencieux des hiboux, nos pales de ventilateur sont conçues pour fonctionner silencieusement, à seulement 13 dB (A).
Le système de filtration à 3 couches avec préfiltre, HEPA NanoProtect et charbon actif piège 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (4), soit moins que le plus petit virus connu !
Les filtres d'origine maintiennent des performances optimales pendant 3 ans (5), afin de limiter les tracas et les dépenses. Le purificateur calcule la durée de vie du filtre et vous alerte lorsqu'il est temps de le remplacer.
Sélectionnez le programme Coucher pour vos enfants afin de purifier parfaitement l'air avant de les mettre au lit. L'appareil bascule ensuite en mode Veille silencieuse tandis que la veilleuse se maintient. Ainsi, les enfants n'auront pas peur du noir et les parents seront rassurés tout au long de la nuit.
Protège toute la journée les personnes allergiques. Élimine 99,99 % des allergènes dus aux acariens, au pollen, aux animaux de compagnie ou aux spores de moisissures (6), connus pour provoquer des réactions allergiques ou des symptômes de rhume des foins (7). Certifié anti-allergène par l'ECARF (Fondation européenne de recherche sur les allergies).
Élimine 99,9 % des virus et bactéries présents dans l'air. D'après des tests indépendants, il élimine le virus de la grippe H1N1 (8) et la bactérie Staphylococcus (9).
La couche de charbon actif piège les odeurs et élimine plus de 95 % des polluants gazeux qui nuisent à la qualité de l'air intérieur (10) : le NO₂ émis par la pollution industrielle et routière, le toluène ou encore les COV provenant des peintures, détergents et meubles dans la maison. Efficace et sans danger : aucune émission d'ions, de produits chimiques ou d'ozone.
Respirez un air plus sain en minimisant votre facture d'électricité. À puissance maximale, le purificateur d'air consomme seulement 28 W, soit moins qu'une ampoule traditionnelle.
La technologie AeraSense analyse l'air 1 000 fois par seconde pour détecter les polluants. La qualité de l'air est indiquée en temps réel sur l'afficheur du produit ou dans l'application. En mode Automatique, l'appareil sélectionne intelligemment la vitesse adaptée à chaque situation.
Appairez votre purificateur d'air à l'application Air+ pour surveiller la qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur, contrôler à distance l'appareil et utiliser des commandes vocales via Google et Alexa. Sélectionnez le mode Auto+ dans l'application pour que la technologie d'intelligence artificielle s'adapte à vos habitudes tout en réduisant le bruit ainsi que la consommation d'énergie.
Choisissez l'option Réveil frais pour augmenter progressivement la vitesse de purification avant l'heure du réveil. Le soir, l'option Coucher frais purifie parfaitement votre chambre avant que vous n'alliez au lit tout en vous accueillant avec une veilleuse chaleureuse.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Performances
Utilisation
Fonction de sécurité
Faible consommation
Entretien
Compatibilité
Poids et dimensions
