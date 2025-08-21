Dieses Produkt ist für eine Umsatzsteuerermäßigung qualifiziert.
PureProtect Quiet 2200 Series Intelligenter Luftreiniger
PureProtect Quiet 2200 Series
Intelligenter Luftreiniger
Unser leisester Luftreiniger. Saubere Luft, kaum ein Geräusch.
Unser leisester Luftreiniger sorgt für saubere, sichere Luft zu Hause. Er entfernt 99,97 % der Allergene und Schadstoffe in Minuten und verbraucht dabei nur wenig Energie und erzeugt kaum ein Geräusch. Dank eines eleganten Designs und der intelligenten Bedienelemente fügt er sich nahtlos in dein Zuhause und deinen Lebensstil ein.
Gründliche Reinigung von Räumen bis zu 109 m²
Mit einer leistungsstarken Filterung von 420 m³/h (CADR) (1) kann er Räume bis zu 109 m² einfach reinigen und einen Raum mit 20 m² in weniger als 7 Minuten (2) reinigen.
Unser leisester Luftreiniger wurde für geringe Geräuschentwicklung entwickelt
Erlebe unseren leisesten Luftreiniger mit SilentWings-Technologie. Inspiriert durch den leisen Flug von Eulen sorgt unser Lüfterflügel-Design für eine Reinigung von bis zu 13 dB(A).
Der 3-schichtige HEPA-Filter fängt 99,97 % ultrafeiner Partikel auf
Die 3-schichtige Filterung mit Vor-, HEPA NanoProtect- und Aktivkohlefilter erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (4) – kleiner als das kleinste bekannte Virus!
Langlebiger Filter von 3 Jahren
Originalfilter gewährleisten eine optimale Leistung für bis zu 3 Jahre (5) und reduzieren Aufwand und Kosten. Der Luftreiniger berechnet die Filterlebensdauer und benachrichtigt dich, wenn ein Austausch erforderlich ist.
Schaffe mit einem Nachtlicht ein beruhigendes, sauberes Kinderzimmer
Wähle den Zeitplan für die Schlafenszeit für Kinder aus, um die Luft vor dem Schlafengehen gründlich zu reinigen. Das Gerät wechselt dann in den Ruhemodus, während ein sanftes Nachtlicht eingeschaltet bleibt. So fühlen sich die Kleinen in der Dunkelheit sicher und die Eltern können während der Nacht beruhigt schlafen.
Erfasst 99,99 % der Allergene von Staub, Pollen oder Haustieren
Ganztägiger Schutz für Allergiker. Entfernt 99,99 % der Allergene von Staubmilben, Pollen, Haustieren oder Schimmelsporen (6), bekannten Auslösern von Allergien oder Heuschnupfen (7). Allergikerfreundlich mit ECARF-Zertifizierung.
Reduziert effektiv Viren und Bakterien aus der Luft
Entfernt 99,9 % der in der Luft befindlichen Viren und Bakterien. Entfernt gemäß unabhängigen Tests das H1N1-Influenzavirus (8) und Staphylococcus-Bakterien (9).
Fängt Gerüche und gasförmige Schadstoffe ein
Die Aktivkohleschicht fängt Gerüche ein und entfernt mehr als 95 % der gasförmigen Schadstoffe, die die Raumluft beeinträchtigen (10): NO₂ aus industrieller und verkehrsbedingter Umweltverschmutzung, Toluol oder VOC aus Fassadenfarben, Waschmitteln und Möbeln. Sicher und effizient: keine Ionen, Chemikalien oder Ozonemissionen.
Geringerer Energieverbrauch als eine Glühbirne
Genieße sauberere Luft bei gleichzeitig niedrigen Energiekosten. Bei maximaler Leistung verbraucht der Luftreiniger nur 28 W, weniger Energie als eine herkömmliche Glühbirne.
Erkennt und passt sich intelligent an die Luftqualität in Innenräumen an
Die AeraSense Technologie scannt die Luft 1.000 Mal pro Sekunde auf Schadstoffe. Die Luftqualität wird in Echtzeit auf dem Produktdisplay oder in der App angezeigt. Im automatischen Modus wählt das Gerät selbstständig die richtige Geschwindigkeit für jede Situation.
Steuerung des Luftreinigers von überall mit der Philips Air+ App
Kopple den Luftreiniger mit der Air+ App, um die Innen- und Außenluftqualität zu überwachen, eine Fernbedienung zu verwenden und Sprachbefehle über Google und Alexa zu nutzen. Wähle in der App den Auto+-Modus für KI-Technologie aus, die sich an deine Routine anpasst und gleichzeitig den Lärm- und Energieverbrauch minimiert.
Schlafe mit frischer, sauberer Luft ein, und wache mit ihr auf
Wähle Fresh Wake-up, um die Reinigungsgeschwindigkeit vor der eingestellten Weckzeit langsam zu erhöhen. In der Nacht reinigt Fresh Bedtime dein Zimmer gründlich, bevor du zu Bett gehst, und begrüßt dich mit einem gemütlichen, warmen Nachtlicht.