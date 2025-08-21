Suchbegriffe

      PureProtect Quiet 2200 Series Intelligenter Luftreiniger

      AC2220/10

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Erfasst effizient Allergene und Schadstoffe

      • Gründliche Reinigung von Räumen bis zu 109 m²
      • Unser leisester Luftreiniger wurde für geringe Geräuschentwicklung entwickelt
      • Der 3-schichtige HEPA-Filter fängt 99,97 % ultrafeiner Partikel auf
      • Langlebiger Filter von 3 Jahren
      • Schaffe mit einem Nachtlicht ein beruhigendes, sauberes Kinderzimmer
      PureProtect Quiet 2200 Series Intelligenter Luftreiniger

      PureProtect Quiet 2200 Series
      PureProtect Quiet 2200 Series

      Intelligenter Luftreiniger

      Unser leisester Luftreiniger. Saubere Luft, kaum ein Geräusch.

      Unser leisester Luftreiniger sorgt für saubere, sichere Luft zu Hause. Er entfernt 99,97 % der Allergene und Schadstoffe in Minuten und verbraucht dabei nur wenig Energie und erzeugt kaum ein Geräusch. Dank eines eleganten Designs und der intelligenten Bedienelemente fügt er sich nahtlos in dein Zuhause und deinen Lebensstil ein.
      Gründliche Reinigung von Räumen bis zu 109 m²

      Gründliche Reinigung von Räumen bis zu 109 m²

      Mit einer leistungsstarken Filterung von 420 m³/h (CADR) (1) kann er Räume bis zu 109 m² einfach reinigen und einen Raum mit 20 m² in weniger als 7 Minuten (2) reinigen.

      Unser leisester Luftreiniger wurde für geringe Geräuschentwicklung entwickelt

      Unser leisester Luftreiniger wurde für geringe Geräuschentwicklung entwickelt

      Erlebe unseren leisesten Luftreiniger mit SilentWings-Technologie. Inspiriert durch den leisen Flug von Eulen sorgt unser Lüfterflügel-Design für eine Reinigung von bis zu 13 dB(A).

      Der 3-schichtige HEPA-Filter fängt 99,97 % ultrafeiner Partikel auf

      Der 3-schichtige HEPA-Filter fängt 99,97 % ultrafeiner Partikel auf

      Die 3-schichtige Filterung mit Vor-, HEPA NanoProtect- und Aktivkohlefilter erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (4) – kleiner als das kleinste bekannte Virus!

      Langlebiger Filter von 3 Jahren

      Langlebiger Filter von 3 Jahren

      Originalfilter gewährleisten eine optimale Leistung für bis zu 3 Jahre (5) und reduzieren Aufwand und Kosten. Der Luftreiniger berechnet die Filterlebensdauer und benachrichtigt dich, wenn ein Austausch erforderlich ist.

      Schaffe mit einem Nachtlicht ein beruhigendes, sauberes Kinderzimmer

      Schaffe mit einem Nachtlicht ein beruhigendes, sauberes Kinderzimmer

      Wähle den Zeitplan für die Schlafenszeit für Kinder aus, um die Luft vor dem Schlafengehen gründlich zu reinigen. Das Gerät wechselt dann in den Ruhemodus, während ein sanftes Nachtlicht eingeschaltet bleibt. So fühlen sich die Kleinen in der Dunkelheit sicher und die Eltern können während der Nacht beruhigt schlafen.

      Erfasst 99,99 % der Allergene von Staub, Pollen oder Haustieren

      Erfasst 99,99 % der Allergene von Staub, Pollen oder Haustieren

      Ganztägiger Schutz für Allergiker. Entfernt 99,99 % der Allergene von Staubmilben, Pollen, Haustieren oder Schimmelsporen (6), bekannten Auslösern von Allergien oder Heuschnupfen (7). Allergikerfreundlich mit ECARF-Zertifizierung.

      Reduziert effektiv Viren und Bakterien aus der Luft

      Reduziert effektiv Viren und Bakterien aus der Luft

      Entfernt 99,9 % der in der Luft befindlichen Viren und Bakterien. Entfernt gemäß unabhängigen Tests das H1N1-Influenzavirus (8) und Staphylococcus-Bakterien (9).

      Fängt Gerüche und gasförmige Schadstoffe ein

      Fängt Gerüche und gasförmige Schadstoffe ein

      Die Aktivkohleschicht fängt Gerüche ein und entfernt mehr als 95 % der gasförmigen Schadstoffe, die die Raumluft beeinträchtigen (10): NO₂ aus industrieller und verkehrsbedingter Umweltverschmutzung, Toluol oder VOC aus Fassadenfarben, Waschmitteln und Möbeln. Sicher und effizient: keine Ionen, Chemikalien oder Ozonemissionen.

      Geringerer Energieverbrauch als eine Glühbirne

      Geringerer Energieverbrauch als eine Glühbirne

      Genieße sauberere Luft bei gleichzeitig niedrigen Energiekosten. Bei maximaler Leistung verbraucht der Luftreiniger nur 28 W, weniger Energie als eine herkömmliche Glühbirne.

      Erkennt und passt sich intelligent an die Luftqualität in Innenräumen an

      Erkennt und passt sich intelligent an die Luftqualität in Innenräumen an

      Die AeraSense Technologie scannt die Luft 1.000 Mal pro Sekunde auf Schadstoffe. Die Luftqualität wird in Echtzeit auf dem Produktdisplay oder in der App angezeigt. Im automatischen Modus wählt das Gerät selbstständig die richtige Geschwindigkeit für jede Situation.

      Steuerung des Luftreinigers von überall mit der Philips Air+ App

      Steuerung des Luftreinigers von überall mit der Philips Air+ App

      Kopple den Luftreiniger mit der Air+ App, um die Innen- und Außenluftqualität zu überwachen, eine Fernbedienung zu verwenden und Sprachbefehle über Google und Alexa zu nutzen. Wähle in der App den Auto+-Modus für KI-Technologie aus, die sich an deine Routine anpasst und gleichzeitig den Lärm- und Energieverbrauch minimiert.

      Schlafe mit frischer, sauberer Luft ein, und wache mit ihr auf

      Schlafe mit frischer, sauberer Luft ein, und wache mit ihr auf

      Wähle Fresh Wake-up, um die Reinigungsgeschwindigkeit vor der eingestellten Weckzeit langsam zu erhöhen. In der Nacht reinigt Fresh Bedtime dein Zimmer gründlich, bevor du zu Bett gehst, und begrüßt dich mit einem gemütlichen, warmen Nachtlicht.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Farbe
        Arktisweiß
        Internet-Konnektivität
        Ja (Air + App)
        Sprachsteuerung
        Ja (Alexa, Google Home)

      • Technische Daten

        Maximale Leistung
        28 W
        Luftqualitätssensoren
        PM2,5
        Min. Geräuschpegel
        13 dB
        Max. Geräuschpegel
        45 dB

      • Leistung

        CADR (Clean Air Delivery Rate) (Partikel, GB/T)
        420 m³/h
        Filterschichten
        HEPA-, Aktivkohle-, Vorfilter
        Partikelfilterung
        99,97 % bei 0,003 Mikrometer
        Max. Raumgröße
        109 m2

      • Bedienkomfort

        Kabellänge
        1,5 m
        Zeitplan
        Ja (in App)
        Automatischer Modus
        Ja
        Ruhemodus
        Ja
        Geschwindigkeitsstufen
        Ja (5 Stufen)
        Automatisches Display-Dimmen
        Ja
        Stimmungsnachtlicht
        Ja
        Luftqualitätsfeedback
        Farbring, numerisch
        Empfohlener Filterwechsel
        3 Jahre

      • Sicherheitsfunktion

        Kindersicherung
        Ja

      • Energieeffizienz

        Spannung
        100–240 V

      • Wartung

        Service
        2 Jahre weltweite Garantie

      • Kompatibilität

        Zubehörteile 1
        FY2200/30

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktabmessungen (B x T x H)
        48,6 x 28,0 x 28,0 cm
        Produktgewicht
        4,1 kg
        Verpackungsabmessungen (L x B x H)
        54,0 x 34,8 x 34,8 cm
        Gewicht (inkl. Verpackung)
        5,72 kg

      • (1) CADR getestet von einem zertifizierten, unabhängigen Labor gemäß GB/T18801-2022
      • (2) Berechnet nach Standard NRCC-54013
      • (3) Schalldruck, IEC 60704, bei 1,5 m.
      • (4) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA Institut
      • (5) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.
      • (6) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet mit Hausstaubmilben, Birkenpollen und Katzenallergenen gemäß SOP 350.003 des österreichischen Forschungsinstituts für Chemie und Technik
      • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, geschrieben von J. Bousquet und etwa 50 anderen KOLs, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
      • (8) Mikrobenreduktionstest durch externes Labor mit Influenza (H1N1) in einer 30 m³ großen Testkammer, Turbomodus für 1 Std.
      • (9) Getestet gemäß GB 21551.3-2010 mit S. albus, 30-m³-Kammer, Turbomodus für 1 Std., unabhängiges Testlabor
      • (10) Externer GMT-Labortest nach GB/T 18801-2022 mit TVOC, Toluol und NO₂: 30 m³ Raum, Turbomodus für 1 Std.
