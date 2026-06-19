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CA6707/10
SM6580/00
SM6585/00
EP2336/40
EP3347/90
SM8889/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8885/00
SM8785/00
Correspond à la référence CA6707/00
Kit de protection totale
2 filtres AquaClean et lubrifiant
6 sachets de nettoyant de circuit de lait, 6 pastilles dégraissantes
Le nouveau filtre à eau AquaClean est notre innovation brevetée. Il vous permet d'exploiter au maximum le potentiel de votre machine à café entièrement automatique. En changeant le filtre quand la machine vous y invite, vous ne devrez la détartrer que lorsqu'elle aura préparé 5 000 tasses, afin de bénéficier d'une eau claire et pure. Autre avantage, l'indicateur de détartrage est automatiquement désactivé une fois le filtre AquaClean installé dans votre machine à café.
La graisse de lubrification permet de conserver le groupe café de votre machine espresso en parfait état. Elle est sans aucun danger pour la santé.
Le filtre à eau augmente la durée de vie de votre machine espresso, pour qu'elle prépare pendant de nombreuses années un délicieux café.
Notation globale
Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.