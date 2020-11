Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean

Le filtre à eau AquaClean est notre nouvelle innovation brevetée. Il vous permet de tirer le meilleur parti possible de votre machine à café entièrement automatique. En changeant le filtre quand la machine vous y invite, vous ne devrez la détartrer que lorsqu'elle aura préparé 5 000 tasses, et vous bénéficierez d'une eau claire et pure. Autre avantage, l'indicateur de détartrage est automatiquement désactivé une fois le filtre AquaClean installé dans votre machine à café.