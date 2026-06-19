ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Prolonge la durée de vie de la machine
  • Prolonge la durée de vie de la machine
  • Prolonge la durée de vie de la machine
  • Prolonge la durée de vie de la machine

Kit d'entretien

CA6707/10

Prolonge la durée de vie de la machine
Le kit d'entretien vous permet de prendre parfaitement soin de vos machines à café en garantissant hygiène et fonctionnement optimal. Utilisez exclusivement le kit d'entretien Philips pour assurer une durée de vie optimale et la sécurité de vos appareils Philips Saeco.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
GranAroma

GranAroma
Machine espresso entière automatique

SM6580/00

GranAroma

GranAroma
Machine espresso entière automatique

SM6585/00

Série 2300

Série 2300
Machine espresso entière automatique

EP2336/40

Série 3300

Série 3300
Machine espresso entière automatique

EP3347/90

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Machine espresso entièrement automatique

SM8889/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Machine espresso entièrement automatique

SM6680/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Machine espresso entièrement automatique

SM6685/00

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Machine espresso entièrement automatique

SM8885/00

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Machine espresso entièrement automatique

SM8785/00

Préparez un café plus savoureux

Prolonge la durée de vie de la machine

  • Correspond à la référence CA6707/00

  • Kit de protection totale

  • 2 filtres AquaClean et lubrifiant

  • 6 sachets de nettoyant de circuit de lait, 6 pastilles dégraissantes

Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean

Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean

Le nouveau filtre à eau AquaClean est notre innovation brevetée. Il vous permet d'exploiter au maximum le potentiel de votre machine à café entièrement automatique. En changeant le filtre quand la machine vous y invite, vous ne devrez la détartrer que lorsqu'elle aura préparé 5 000 tasses, afin de bénéficier d'une eau claire et pure. Autre avantage, l'indicateur de détartrage est automatiquement désactivé une fois le filtre AquaClean installé dans votre machine à café.

Assure le bon fonctionnement des pièces mobiles de votre machine

Assure le bon fonctionnement des pièces mobiles de votre machine

La graisse de lubrification permet de conserver le groupe café de votre machine espresso en parfait état. Elle est sans aucun danger pour la santé.

Une eau plus propre prolonge la durée de vie de votre machine espresso

Une eau plus propre prolonge la durée de vie de votre machine espresso

Le filtre à eau augmente la durée de vie de votre machine espresso, pour qu'elle prépare pendant de nombreuses années un délicieux café.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.