Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean

Le nouveau filtre à eau AquaClean est notre innovation brevetée. Il vous permet d'exploiter au maximum le potentiel de votre machine à café entièrement automatique. En changeant le filtre quand la machine vous y invite, vous ne devrez la détartrer que lorsqu'elle aura préparé 5 000 tasses, afin de bénéficier d'une eau claire et pure. Autre avantage, l'indicateur de détartrage est automatiquement désactivé une fois le filtre AquaClean installé dans votre machine à café.