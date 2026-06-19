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CA6707/10
SM6580/00
SM6585/00
EP2336/40
EP3347/90
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Identisch mit CA6707/00
Komplettschutz-Kit
2 x AquaClean Filter und Schmierfett
6 x Milchsystemreiniger 6 x Fettlöser
Unsere neue und patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass du das Beste aus deinem Kaffeevollautomaten herausholst. Wenn du den Filter bei der Maschine nach Aufforderung wechselst, musst du die Maschine für bis zu 5.000 Tassen nicht entkalken und kannst gleichzeitig klares und gereinigtes Wasser nutzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Entkalkungsbenachrichtigung automatisch deaktiviert wird, sobald AquaClean in deine Kaffeemaschine eingesetzt wurde
Mit dem Schmierfett hältst du die Brühgruppe deiner Espressomaschine in optimalem Zustand. Das Fett ist ein völlig sicheres Verbraucherprodukt.
Der Wasserfilter verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine, damit Sie den Kaffee mit dem besten Geschmack länger genießen können.
Bewertungen
Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.