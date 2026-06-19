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  • Verlängert die Lebensdauer der Maschine
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Wartungskit

CA6707/10

Verlängert die Lebensdauer der Maschine
Mithilfe des Wartungskits können Sie Ihre Kaffeemaschinen sauber und funktionstüchtig halten. Verwenden Sie ausschließlich das Wartungskit von Philips, um die maximale Lebensdauer und Sicherheit Ihrer Philips und Saeco Geräte sicherzustellen.
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Für besseren Kaffeegeschmack

Verlängert die Lebensdauer der Maschine

  • Identisch mit CA6707/00

  • Komplettschutz-Kit

  • 2 x AquaClean Filter und Schmierfett

  • 6 x Milchsystemreiniger 6 x Fettlöser

Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Filter

Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Filter

Unsere neue und patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass du das Beste aus deinem Kaffeevollautomaten herausholst. Wenn du den Filter bei der Maschine nach Aufforderung wechselst, musst du die Maschine für bis zu 5.000 Tassen nicht entkalken und kannst gleichzeitig klares und gereinigtes Wasser nutzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Entkalkungsbenachrichtigung automatisch deaktiviert wird, sobald AquaClean in deine Kaffeemaschine eingesetzt wurde

Sorgt dafür, dass die beweglichen Teile der Maschine stets reibungslos funktionieren

Sorgt dafür, dass die beweglichen Teile der Maschine stets reibungslos funktionieren

Mit dem Schmierfett hältst du die Brühgruppe deiner Espressomaschine in optimalem Zustand. Das Fett ist ein völlig sicheres Verbraucherprodukt.

Saubereres Wasser verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine

Saubereres Wasser verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine

Der Wasserfilter verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine, damit Sie den Kaffee mit dem besten Geschmack länger genießen können.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.