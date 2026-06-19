Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Filter

Unsere neue und patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass du das Beste aus deinem Kaffeevollautomaten herausholst. Wenn du den Filter bei der Maschine nach Aufforderung wechselst, musst du die Maschine für bis zu 5.000 Tassen nicht entkalken und kannst gleichzeitig klares und gereinigtes Wasser nutzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Entkalkungsbenachrichtigung automatisch deaktiviert wird, sobald AquaClean in deine Kaffeemaschine eingesetzt wurde