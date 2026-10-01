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FC8230/01
Liberté de mouvement !
Découvrez une liberté de mouvement totale avec le Philips SmallStar. Extrêmement compact et léger, cet aspirateur est très facile à manœuvrer. Il associe puissance et système de filtration HEPA pour d'excellents résultats !
1 600 W
D'une taille compacte, cet aspirateur est facile à manœuvrer lorsque vous l'utilisez et facile à ranger ensuite.
Très léger, cet aspirateur est facile à transporter.
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