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Eingestellt
FC8230/01
Bewegungsfreiheit
Genießen Sie Bewegungsfreiheit mit dem Philips SmallStar. Dieser kompakte und sehr leichte Staubsauger lässt sich ganz einfach handhaben und verbindet Leistungsstärke mit einem HEPA-Filter. So erhalten Sie hervorragende Reinigungsergebnisse!
1600 W
Durch seine kompakte Größe lässt sich dieser Staubsauger bei der Verwendung einfach manövrieren und im Anschluss gut aufbewahren.
Dieser Staubsauger ist besonders leicht und lässt sich daher ganz einfach tragen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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