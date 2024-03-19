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Performer Compact Aspirateur avec sac
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FC8375/09
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EU Declaration of conformity Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag FC8375/09 - English (US)
User Manual Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag
Tout (7)
Les accessoires de mon aspirateur Philips sont-ils compatibles avec d'autres modèles ?
Comment savoir si mon sac d'aspirateur Philips est plein ?
Quand et comment remplacer le sac de l'aspirateur Philips ?
Où se trouve le numéro de modèle/série de mon aspirateur Philips ?
Où puis-je trouver le suceur plat sur mon Performer Compact ?
Kit de rechange
S-bagSacs à poussière anti-allergiques
Brosse TriActive Z pour sols durs
s-bagSacs pour aspirateur
S-bagPack économique - Performance longue durée classique
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Mon aspirateur Philips ne s'allume pas
Mon aspirateur Philips surchauffe
Mon aspirateur Philips aspire mal.
Mon aspirateur Philips indique de manière erronée que le sac est plein.
Je ne parviens pas à fermer le couvercle de mon Philips Performer Compact.
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