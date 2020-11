Brosse TriActive, pour 3 actions permettant une nettoyage impeccable

La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois. La semelle spécialement conçue élimine la poussière au plus profond des tapis et moquettes, tandis que la grande ouverture à l'avant aspire les particules de grande taille. Les canaux d'air et les brossettes des deux côtés de la brosse aspirent la poussière et la saleté le long des murs ou des meubles.