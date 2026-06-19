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FC8010/02
FC9557/19
FC9330/19
FC9552/19
FC9550/09
FC9555/09
FC9329/09
FC9329/19
FC9331/19
FC9330/09
FC9331/09
1 filtre d'évacuation
1 filtre de moteur lavable
1 filtre en mousse 2 couches lavable
Ce kit comprend 1 filtre de moteur lavable. Il offre une filtration impeccable empêchant les poussières fines d'atteindre le moteur et de l'endommager. Ce filtre est lavable. Il est recommandé de le remplacer tous les ans.
Ce kit contient 1 filtre d'entrée de moteur (mousse 2 couches). Placé à côté du filtre de moteur lavable, il offre une protection accrue du moteur. Ce filtre est lavable. Il est recommandé de le remplacer tous les ans.
Le kit contient 1 filtre de sortie. Il piège les poussières les plus fines avant de renvoyer l'air dans la pièce. Résultat : l'air est plus pur et exempt de poussières. Ce filtre doit être remplacé tous les ans.
Notation globale
Compatible avec les gammes suivantes de produits Philips : PowerPro Compact / PowerPro City : FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active : FC9549 - FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 - FC9571, FC9573, FC9576, FC9588