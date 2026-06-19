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Toutes les séries

  • Kit de filtres pour PowerPro Compact et Active*
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  • Kit de filtres pour PowerPro Compact et Active*

Kit de rechange

FC8010/02

Kit de filtres pour PowerPro Compact et Active*
Kit de filtres de rechange Allergy H13 compatible avec les gammes Philips PowerPro Compact, PowerPro Active et PowerPro City. Il comprend les filtres de sortie et de moteur qu'il est recommandé de changer tous les ans.
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Produits compatibles
Série 5000

Série 5000
Aspirateur sans sac

FC9557/19

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Aspirateur sans sac

FC9330/19

Série 5000

Série 5000
Aspirateur sans sac

FC9552/19

Série 5000

Série 5000
Aspirateur sans sac

FC9550/09

Série 5000

Série 5000
Aspirateur sans sac

FC9555/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Aspirateur sans sac

FC9329/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Aspirateur sans sac

FC9329/19

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Aspirateur sans sac

FC9331/19

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Aspirateur sans sac

FC9330/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Aspirateur sans sac

FC9331/09

Filtres de rechange d'origine Philips

Kit de filtres pour PowerPro Compact et Active*

  • 1 filtre d'évacuation

  • 1 filtre de moteur lavable

  • 1 filtre en mousse 2 couches lavable

Filtre d'entrée de moteur lavable

Filtre d'entrée de moteur lavable

Ce kit comprend 1 filtre de moteur lavable. Il offre une filtration impeccable empêchant les poussières fines d'atteindre le moteur et de l'endommager. Ce filtre est lavable. Il est recommandé de le remplacer tous les ans.

Filtre en mousse 2 couches lavable

Filtre en mousse 2 couches lavable

Ce kit contient 1 filtre d'entrée de moteur (mousse 2 couches). Placé à côté du filtre de moteur lavable, il offre une protection accrue du moteur. Ce filtre est lavable. Il est recommandé de le remplacer tous les ans.

Filtre de sortie pour une excellente filtration

Filtre de sortie pour une excellente filtration

Le kit contient 1 filtre de sortie. Il piège les poussières les plus fines avant de renvoyer l'air dans la pièce. Résultat : l'air est plus pur et exempt de poussières. Ce filtre doit être remplacé tous les ans.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Compatible avec les gammes suivantes de produits Philips : PowerPro Compact / PowerPro City : FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active : FC9549 - FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 - FC9571, FC9573, FC9576, FC9588