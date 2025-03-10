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PowerPro CompactAspirateur sans sac

FC9330/09

4.9
| (55) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Aspire 99,9 %* de la poussière fine
Avec l'aspirateur sans sac Philips Série 3000, le format compact est associé à d'excellentes performances. Obtenez un nettoyage impeccable grâce à la technologie PowerCyclone 5 et à notre brosse TriActive offrant 3 actions de nettoyage à la fois.
Voir tous les avantages

Vidage hygiénique d'une seule main

Aspire 99,9 %* de la poussière fine

  • 900 W

  • PowerCyclone 5

  • Filtre Allergy H13

Moteur 900 W pour puiss. d'asp. élevée

Moteur 900 W pour puiss. d'asp. élevée

Le moteur ultra-efficace de 900 W offre une puissance d'aspiration élevée pour un nettoyage impeccable.

Aspiration de la poussière à 99,9 %* pour un nettoyage exceptionnel

Aspiration de la poussière à 99,9 %* pour un nettoyage exceptionnel

La brosse TriActive et la puissance d'aspiration extrême assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine.*

PowerCyclone 5 maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps.

PowerCyclone 5 maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps.

La technologie PowerCyclone 5 accélère le débit d'air dans la chambre cylindrique afin de séparer la poussière de l'air et de maintenir des performances et une puissance d'aspiration élevées plus longtemps.

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4.9

sur 6

55

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

10/03/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικά δυνατή

Δυνατή! Την έχω 6 χρόνια, με 2 γάτες μέσα στο σπίτι και μαζεύει τα ΠΑΝΤΑ!

Avantages

Μαζεύει τρίχες, σκόνη, υπολείμματα, και κάνει και ξεσκόνισμα, ολα μαζί!

Contre

Δύσκολο σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας να βρεθούν ανταλλακτικά(φίλτρο)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Θα τη σύστημα ανεπιφύλακτα.

Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι. Εύκολη, δυνατή, σε προσιτή τιμή. Ναι, θα τη σύστηνα ανεπιφύλακτα.....

Avantages

Ευκολία, προσιτή τιμή

Contre

Δεν έχω εντοπίσει κάτι.

Oui, je recommande ce produit

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06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Η σκούπα είναι απλά τέλεια

Από τα χαρακτηριστικά και μόνο ελπίζω να είναι καταπληκτική

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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  2. Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.