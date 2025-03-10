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900 W
PowerCyclone 5
Filtre Allergy H13
Le moteur ultra-efficace de 900 W offre une puissance d'aspiration élevée pour un nettoyage impeccable.
La brosse TriActive et la puissance d'aspiration extrême assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine.*
La technologie PowerCyclone 5 accélère le débit d'air dans la chambre cylindrique afin de séparer la poussière de l'air et de maintenir des performances et une puissance d'aspiration élevées plus longtemps.
Récompenses
4.9
sur 6
55
Avis
100%
recommandent ce produit
10/03/2025
Ελλάδα
Εξαιρετικά δυνατή
Δυνατή! Την έχω 6 χρόνια, με 2 γάτες μέσα στο σπίτι και μαζεύει τα ΠΑΝΤΑ!
Avantages
Μαζεύει τρίχες, σκόνη, υπολείμματα, και κάνει και ξεσκόνισμα, ολα μαζί!
Contre
Δύσκολο σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας να βρεθούν ανταλλακτικά(φίλτρο)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Μάνια
08/11/2021
Ελλάδα
Fait partie de la promotion
Θα τη σύστημα ανεπιφύλακτα.
Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι. Εύκολη, δυνατή, σε προσιτή τιμή. Ναι, θα τη σύστηνα ανεπιφύλακτα.....
Avantages
Ευκολία, προσιτή τιμή
Contre
Δεν έχω εντοπίσει κάτι.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
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Foteini85**
06/11/2021
Ελλάδα
Fait partie de la promotion
Η σκούπα είναι απλά τέλεια
Από τα χαρακτηριστικά και μόνο ελπίζω να είναι καταπληκτική
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec fentes (IEC 62885-2).
Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.