Brosse TriActive Z pour éliminer la poussière et les miettes sur sols durs

La nouvelle brosse TriActive Z pour sols durs élimine toutes les poussières et les miettes en un seul passage. Son design unique en Z guide la poussière et les plus grandes miettes dans le conduit d'air sans les repousser vers l'avant. Les conduits d'air latéraux nettoient parfaitement le long des plinthes. Désormais, vous n'avez plus besoin de soulever la brosse pour éliminer les plus grandes miettes et offrir une propreté exceptionnelle à vos sols durs.