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Arrêté
FC9928/09
Aspiration de la poussière à 99,9 %
750 W
Filtre Allergy H13
La technologie exclusive PowerCyclone 8 augmente la vitesse de l'air dans la chambre cyclonique afin de séparer la poussière. Son puissant tourbillon maximise le flux d'air et les performances, pour un nettoyage remarquablement efficace.
La brosse TriActiveMax adhère parfaitement au sol et réalise 3 actions en un seul passage pour nettoyer vos sols en profondeur : 1) Sa semelle spécialement conçue écarte légèrement les fibres du tapis pour aspirer la poussière en profondeur. 2) L'ouverture plus large à l'avant capture les particules de plus grande taille. 3) Les brosses latérales garantissent un nettoyage parfait le long des plinthes et des meubles.
La nouvelle brosse TriActive Z pour sols durs élimine toutes les poussières et les miettes en un seul passage. Son design unique en Z guide la poussière et les plus grandes miettes dans le conduit d'air sans les repousser vers l'avant. Les conduits d'air latéraux nettoient parfaitement le long des plinthes. Désormais, vous n'avez plus besoin de soulever la brosse pour éliminer les plus grandes miettes et offrir une propreté exceptionnelle à vos sols durs.
Récompenses
Notation globale
Aspiration de la poussière comparée aux résultats des 10 aspirateurs 2 400 W les plus vendus en Europe ; testé par un institut indépendant conformément à la norme EN 60312-1/2013 sur moquette, février/avril 2014
« Allergy H13 » est un nom commercial qui ne doit pas être traduit
Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.
Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec suceurs plats (IEC62885-2).