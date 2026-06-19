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  • Performances optimales avec PowerCyclone 8
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Arrêté

PowerPro UltimateAspirateur sans sac

FC9928/09

1 récompense

Performances optimales avec PowerCyclone 8
Le nouvel aspirateur sans sac Philips PowerPro Ultimate offre des résultats impeccables. La technologie PowerCyclone 8 sépare parfaitement la poussière de l'air. Brosse TriActiveMax pour d'excellentes performances sur tous les sols.
Voir tous les avantages

Poussière vidée proprement

Performances optimales avec PowerCyclone 8

  • Aspiration de la poussière à 99,9 %

  • 750 W

  • Filtre Allergy H13

La technologie PowerCyclone 8 sépare la poussière de l'air

La technologie PowerCyclone 8 sépare la poussière de l'air

La technologie exclusive PowerCyclone 8 augmente la vitesse de l'air dans la chambre cyclonique afin de séparer la poussière. Son puissant tourbillon maximise le flux d'air et les performances, pour un nettoyage remarquablement efficace.

Brosse multi-usage

Brosse multi-usage

La brosse TriActiveMax adhère parfaitement au sol et réalise 3 actions en un seul passage pour nettoyer vos sols en profondeur : 1) Sa semelle spécialement conçue écarte légèrement les fibres du tapis pour aspirer la poussière en profondeur. 2) L'ouverture plus large à l'avant capture les particules de plus grande taille. 3) Les brosses latérales garantissent un nettoyage parfait le long des plinthes et des meubles.

Brosse TriActive Z pour éliminer la poussière et les miettes sur sols durs

Brosse TriActive Z pour éliminer la poussière et les miettes sur sols durs

La nouvelle brosse TriActive Z pour sols durs élimine toutes les poussières et les miettes en un seul passage. Son design unique en Z guide la poussière et les plus grandes miettes dans le conduit d'air sans les repousser vers l'avant. Les conduits d'air latéraux nettoient parfaitement le long des plinthes. Désormais, vous n'avez plus besoin de soulever la brosse pour éliminer les plus grandes miettes et offrir une propreté exceptionnelle à vos sols durs.

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Mentions légales

  1. Aspiration de la poussière comparée aux résultats des 10 aspirateurs 2 400 W les plus vendus en Europe ; testé par un institut indépendant conformément à la norme EN 60312-1/2013 sur moquette, février/avril 2014

  2. « Allergy H13 » est un nom commercial qui ne doit pas être traduit

  3. Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.

  4. Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec suceurs plats (IEC62885-2).