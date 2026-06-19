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Eingestellt
FC9928/09
650 W
750 W
Allergy H13-Filter
Die exklusive PowerCyclone 8 Technologie sorgt in der Zyklonkammer für eine enorme Beschleunigung der Luft, um sie vom Staub zu trennen. Der leistungsstarke Wirbel maximiert den Luftstrom und die Leistung für bemerkenswerte Reinigungsergebnisse.
Die TriActiveMax Düse ist optimal mit dem Boden in Kontakt und führt für eine gründliche Reinigung der Böden 3 Aktionen in einem Arbeitsgang aus: 1) Die speziell entwickelte Saugfläche dringt sanft in die Fasern des Teppichs ein und entfernt gründlich den Staub. 2) Die größere Öffnung vorn nimmt größere Partikel auf. 3) Die Seitenbürsten sorgen für eine perfekte Reinigung entlang von Sockeln.
Die neue TriActive Z Hartbodendüse entfernt Staub und Krümel in einem Arbeitsschritt. Das einzigartige Z-förmige Design leitet Staub und größere Krümel ohne Nachvornschieben in den Saugkanal. Die seitlichen Luftkanäle sorgen für eine hervorragende Reinigung an Sockeln entlang. Jetzt ist es nicht mehr notwendig, die Düse anzuheben, um größere Krümel zu entfernen und eine herausragende Reinigungsleistung auf Hartböden zu erzielen.
Auszeichnungen
Bewertungen
Durchschnittliche Ergebnisse bei der Staubaufnahme im Vergleich zu den Top 10 der meist verkauften 2400 Watt Staubsauger in Europa, von einem externem Testinstitut gemäß EN 60312-1/2013 auf Teppich geprüft, Februar/April 2014
"Allergy H13" ist ein kommerzieller Name und darf nicht in die lokale Sprache übersetzt werden.
Die Filterleistung wird gemäß EN60312-1-2017 geprüft und entspricht HEPA 13.
99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC62885-2).