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  • Volle Leistung dank PowerCyclone 8
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Eingestellt

PowerPro UltimateBeutelloser Staubsauger

FC9928/09

1 Auszeichnung

Volle Leistung dank PowerCyclone 8
Der neue beutellose Philips PowerPro Ultimate Staubsauger liefert überragende Reinigungsergebnisse. PowerCyclone 8 ermöglicht eine hervorragende Trennung von Staub und Luft. Die TriActiveMax-Düse wiederum bietet exzellente Leistung auf allen Arten von Böden.
Alle Vorteile anzeigen

Saubere Staubentsorgung

Volle Leistung dank PowerCyclone 8

  • 650 W

  • 750 W

  • Allergy H13-Filter

PowerCyclone 8 Technologie befreit die Luft von Staub

PowerCyclone 8 Technologie befreit die Luft von Staub

Die exklusive PowerCyclone 8 Technologie sorgt in der Zyklonkammer für eine enorme Beschleunigung der Luft, um sie vom Staub zu trennen. Der leistungsstarke Wirbel maximiert den Luftstrom und die Leistung für bemerkenswerte Reinigungsergebnisse.

Mehrzweckdüse

Mehrzweckdüse

Die TriActiveMax Düse ist optimal mit dem Boden in Kontakt und führt für eine gründliche Reinigung der Böden 3 Aktionen in einem Arbeitsgang aus: 1) Die speziell entwickelte Saugfläche dringt sanft in die Fasern des Teppichs ein und entfernt gründlich den Staub. 2) Die größere Öffnung vorn nimmt größere Partikel auf. 3) Die Seitenbürsten sorgen für eine perfekte Reinigung entlang von Sockeln.

TriActive Z Hartbodendüse für Staub und Krümel

TriActive Z Hartbodendüse für Staub und Krümel

Die neue TriActive Z Hartbodendüse entfernt Staub und Krümel in einem Arbeitsschritt. Das einzigartige Z-förmige Design leitet Staub und größere Krümel ohne Nachvornschieben in den Saugkanal. Die seitlichen Luftkanäle sorgen für eine hervorragende Reinigung an Sockeln entlang. Jetzt ist es nicht mehr notwendig, die Düse anzuheben, um größere Krümel zu entfernen und eine herausragende Reinigungsleistung auf Hartböden zu erzielen.

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Haftungsausschlüsse

  1. Durchschnittliche Ergebnisse bei der Staubaufnahme im Vergleich zu den Top 10 der meist verkauften 2400 Watt Staubsauger in Europa, von einem externem Testinstitut gemäß EN 60312-1/2013 auf Teppich geprüft, Februar/April 2014

  2. "Allergy H13" ist ein kommerzieller Name und darf nicht in die lokale Sprache übersetzt werden.

  3. Die Filterleistung wird gemäß EN60312-1-2017 geprüft und entspricht HEPA 13.

  4. 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC62885-2).