Mehrzweckdüse

Die TriActiveMax Düse ist optimal mit dem Boden in Kontakt und führt für eine gründliche Reinigung der Böden 3 Aktionen in einem Arbeitsgang aus: 1) Die speziell entwickelte Saugfläche dringt sanft in die Fasern des Teppichs ein und entfernt gründlich den Staub. 2) Die größere Öffnung vorn nimmt größere Partikel auf. 3) Die Seitenbürsten sorgen für eine perfekte Reinigung entlang von Sockeln.