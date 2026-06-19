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Luftkanäle mit Z-förmigem Design
Universell einsetzbar
Mit Anschlussadapter
Die TriActive Z-Düse verfügt über eine einzigartige Philips Innovation, da sie im Gegensatz zu den meisten anderen Standarddüsen sicherstellt, dass der gesamte Schmutz ins Innere geleitet wird, statt nach vorne geschoben zu werden. Die Innovation steckt in den Luftkanälen mit Z-förmigem Design, die sowohl große als auch kleine Partikel ins Innere leiten. So können Sie mehr in nur einem Durchgang reinigen.
Die Düse verfügt über ein flaches Design, damit die Reinigung unter niedrigen Möbeln für Sie einfacher ist.
Die Düse ist für die Bedienung auf Hartböden wie Parkett, Fliesen oder Vinyl geeignet.
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