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  • Nimmt feinen Staub und größere Krümel in einem Zug auf
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TriActive Z-Hartbodendüse

FC8077/01

Nimmt feinen Staub und größere Krümel in einem Zug auf
Die TriActive Z ist eine einzigartige Philips Innovation, mit der Sie größere Krümel und feinen Staub in einem Zug aufsaugen können, ohne den Schmutz vor sich her zu schieben. Sie eignet sich optimal für harte Böden und ist dank mitgeliefertem Anschlussadapter universell einsetzbar.
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dank Luftkanälen mit einzigartigem, Z-förmigem Design

Nimmt feinen Staub und größere Krümel in einem Zug auf

  • Luftkanäle mit Z-förmigem Design

  • Universell einsetzbar

  • Mit Anschlussadapter

Luftkanäle mit Z-förmigem Design verhindern, dass die Düse Schmutz vor sich her schiebt.

Luftkanäle mit Z-förmigem Design verhindern, dass die Düse Schmutz vor sich her schiebt.

Die TriActive Z-Düse verfügt über eine einzigartige Philips Innovation, da sie im Gegensatz zu den meisten anderen Standarddüsen sicherstellt, dass der gesamte Schmutz ins Innere geleitet wird, statt nach vorne geschoben zu werden. Die Innovation steckt in den Luftkanälen mit Z-förmigem Design, die sowohl große als auch kleine Partikel ins Innere leiten. So können Sie mehr in nur einem Durchgang reinigen.

Flaches Design für Reinigung unter niedrigen Möbeln

Flaches Design für Reinigung unter niedrigen Möbeln

Die Düse verfügt über ein flaches Design, damit die Reinigung unter niedrigen Möbeln für Sie einfacher ist.

Für Hartböden geeignet

Für Hartböden geeignet

Die Düse ist für die Bedienung auf Hartböden wie Parkett, Fliesen oder Vinyl geeignet.

Technische Daten

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