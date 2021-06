Der PowerCyclone 7 behält länger eine starke Saugleistung

Das aerodynamische Design des PowerCyclone 7 minimiert den Luftwiderstand und gewährleistet eine dauerhaft hohe Saugleistung. Der Luftstrom wird in der Zylinderkammer stark beschleunigt und einzigartige Seitenflügel am Ende des Luftkanals scheiden die Staubpartikel in der Luft effektiv ab.