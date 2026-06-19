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  • Filterset für PowerPro Compact und Active
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Ersatzfilter-Set

FC8010/02

Filterset für PowerPro Compact und Active
Das Allergy H13-Ersatzfilter-Set ist mit Philips PowerPro Compact, PowerPro Active und PowerPro City* kompatibel. Das Set enthält den Motor- und Abluftfilter, die jeweils einmal pro Jahr ausgetauscht werden sollten.
Alle Vorteile anzeigen
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Original-Ersatzfilter von Philips

Filterset für PowerPro Compact und Active

  • 1 Abluftfilter

  • 1 abwaschbarer Motorfilter

  • 1 abwaschbarer 2-schichtiger Schaumfilter

abwaschbarer Motoreinlassfilter

abwaschbarer Motoreinlassfilter

Das Set enthält einen abwaschbaren Motorfilter. Dieser Filter bietet eine hohe Filterleistung und verhindert, dass feiner Staub in den Motor gelangt und diesen beschädigt. Der Filter kann gewaschen werden und sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.

Abwaschbarer 2-schichtiger Schaumfilter

Abwaschbarer 2-schichtiger Schaumfilter

Das Set enthält einen Motoreinlassfilter (2-schichtiger Schaumstoff). Dieser Filter bietet zusätzlichen Schutz für den Motor und sollte neben dem abwaschbaren Motorfilter eingesetzt werden. Der Filter kann gewaschen werden und sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.

Abluftfilter für ausgezeichnete Filterung

Abluftfilter für ausgezeichnete Filterung

Das Set enthält einen Abluftfilter. Der Filter fängt selbst sehr feinen Staub auf, bevor die Luft wieder in den Raum abgegeben wird. Das Ergebnis ist saubere, staubfreie Luft in deinem Zuhause. Der Filter sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Kompatibel mit folgenden Philips Produktreihen: PowerPro Compact/PowerPro City: FC9328–FC9334, FC9349–FC9353, FC9515, FC9516, PowerPro Active: FC9549–FC9553, FC9555, FC9556, FC9569–FC9571, FC9573, FC9576, FC9588