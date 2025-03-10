Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
900 W
PowerCyclone 5
Allergy H13-Filter
Der hocheffiziente 900-W-Motor liefert eine hohe Saugleistung für hervorragende Reinigungsergebnisse.
Die TriActive Düse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass 99,9 % der Feinstaubpartikel* aufgenommen werden.
Die PowerCyclone 5 Technologie beschleunigt den Luftstrom in der Zylinderkammer, um Staub von der Luft zu trennen und so über lange Zeit optimale Ergebnisse und eine starke Saugleistung zu gewährleisten.
Auszeichnungen
4.9
von 5
55
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
10/03/2025
Ελλάδα
Εξαιρετικά δυνατή
Δυνατή! Την έχω 6 χρόνια, με 2 γάτες μέσα στο σπίτι και μαζεύει τα ΠΑΝΤΑ!
Vorteile
Μαζεύει τρίχες, σκόνη, υπολείμματα, και κάνει και ξεσκόνισμα, ολα μαζί!
Nachteile
Δύσκολο σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας να βρεθούν ανταλλακτικά(φίλτρο)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
Μάνια
08/11/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Θα τη σύστημα ανεπιφύλακτα.
Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι. Εύκολη, δυνατή, σε προσιτή τιμή. Ναι, θα τη σύστηνα ανεπιφύλακτα.....
Vorteile
Ευκολία, προσιτή τιμή
Nachteile
Δεν έχω εντοπίσει κάτι.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
Foteini85**
06/11/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Η σκούπα είναι απλά τέλεια
Από τα χαρακτηριστικά και μόνο ελπίζω να είναι καταπληκτική
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC 62885-2).
Die Filterleistung wird gemäß EN 60312-1:2017 geprüft und entspricht HEPA 13.