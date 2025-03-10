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  • Nimmt 99,9 %* Feinstaub auf
  • Nimmt 99,9 %* Feinstaub auf
  • Nimmt 99,9 %* Feinstaub auf
  • Nimmt 99,9 %* Feinstaub auf
  • Nimmt 99,9 %* Feinstaub auf
  • Nimmt 99,9 %* Feinstaub auf
  • Nimmt 99,9 %* Feinstaub auf
  • Nimmt 99,9 %* Feinstaub auf
  • Nimmt 99,9 %* Feinstaub auf
  • Nimmt 99,9 %* Feinstaub auf
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PowerPro CompactBeutelloser Staubsauger

FC9330/09

4.9
| (55) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Nimmt 99,9 %* Feinstaub auf
Mit dem beutellosen Philips Staubsauger 3000 Series trifft kompaktes Design auf großartige Leistung. Genieße eine gründliche Reinigung in deinem ganzen Zuhause dank PowerCyclone 5 Technologie und unserer TriActive Düse mit 3 Reinigungsvorgängen in einem.
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Hygienisches Entleeren mit einer Hand

Nimmt 99,9 %* Feinstaub auf

  • 900 W

  • PowerCyclone 5

  • Allergy H13-Filter

900-W-Motor für hohe Saugleistung

900-W-Motor für hohe Saugleistung

Der hocheffiziente 900-W-Motor liefert eine hohe Saugleistung für hervorragende Reinigungsergebnisse.

99,9 % Staubaufnahme* für eine hohe Reinigungsleistung

99,9 % Staubaufnahme* für eine hohe Reinigungsleistung

Die TriActive Düse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass 99,9 % der Feinstaubpartikel* aufgenommen werden.

Mit PowerCyclone 5 wird die Saugleistung länger gewährleistet

Mit PowerCyclone 5 wird die Saugleistung länger gewährleistet

Die PowerCyclone 5 Technologie beschleunigt den Luftstrom in der Zylinderkammer, um Staub von der Luft zu trennen und so über lange Zeit optimale Ergebnisse und eine starke Saugleistung zu gewährleisten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_AWARD-1679576

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.9

von 5

55

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

10/03/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικά δυνατή

Δυνατή! Την έχω 6 χρόνια, με 2 γάτες μέσα στο σπίτι και μαζεύει τα ΠΑΝΤΑ!

Vorteile

Μαζεύει τρίχες, σκόνη, υπολείμματα, και κάνει και ξεσκόνισμα, ολα μαζί!

Nachteile

Δύσκολο σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας να βρεθούν ανταλλακτικά(φίλτρο)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Θα τη σύστημα ανεπιφύλακτα.

Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι. Εύκολη, δυνατή, σε προσιτή τιμή. Ναι, θα τη σύστηνα ανεπιφύλακτα.....

Vorteile

Ευκολία, προσιτή τιμή

Nachteile

Δεν έχω εντοπίσει κάτι.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Η σκούπα είναι απλά τέλεια

Από τα χαρακτηριστικά και μόνο ελπίζω να είναι καταπληκτική

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

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  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC 62885-2).

  2. Die Filterleistung wird gemäß EN 60312-1:2017 geprüft und entspricht HEPA 13.