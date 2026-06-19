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  • Allergiefilter-Ersatzset PowerPro Compact*
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Ersatzset

FC8010/01

Allergiefilter-Ersatzset PowerPro Compact*
Das Allergiefilter-Ersatzset ist geeignet für die Philips PowerPro Compact und PowerPro City-Reihen*. Das Set enthält den Motor- und Abluftfilter, die jeweils einmal pro Jahr ausgetauscht werden müssen.
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Original-Ersatzfilter von Philips

Allergiefilter-Ersatzset PowerPro Compact*

  • 1 Allergiefilter

  • 1 abwaschbarer Motorfilter

  • 1 abwaschbarer Schaumfilter

Allergie-Abluftfilter für ausgezeichnete Filterung

Allergie-Abluftfilter für ausgezeichnete Filterung

Das Kit enthält einen Allergie-Abluftfilter. Der Filter fängt selbst sehr feinen Staub auf, bevor die Luft wieder in den Raum abgegeben wird. Das Ergebnis ist saubere, staubfreie Luft in Ihrem Zuhause. Der Filter sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.

Abwaschbarer Motoreinlassfilter

Abwaschbarer Motoreinlassfilter

Das Kit enthält einen abwaschbaren Motorfilter. Dieser Filter bietet eine hohe Filterleistung und verhindert, dass feiner Staub in den Motor gelangt und diesen beschädigt. Der Filter kann gewaschen werden und sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.

Abwaschbarer Motorschaumfilter

Abwaschbarer Motorschaumfilter

Das Kit enthält einen Motoreinlassfilter (Schaumstoff). Dieser Filter bietet zusätzlichen Schutz für den Motor und sollte neben dem abwaschbaren Motorfilter eingesetzt werden. Der Filter kann gewaschen werden und sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Kompatibel mit folgenden Philips Produktreihen: PowerPro/PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516