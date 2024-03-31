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Das Allergiefilter-Ersatzset ist geeignet für die Philips PowerPro Compact und PowerPro City-Reihen*. Das Set enthält den Motor- und Abluftfilter, die jeweils einmal pro Jahr ausgetauscht werden müssen.

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  • 31 March 2024

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