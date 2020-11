TriActive-Düse für gründliche Reinigung auf 3 verschiedene Arten

Die TriActive-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus. Die speziell entwickelte Saugfläche entfernt sämtliche Staubpartikel im ganzen Teppich, während die große Öffnung an der Vorderseite größere Teile aufnimmt. Luftkanäle und Bürsten auf beiden Seiten der Düse nehmen Staub und Schmutz an Wänden oder Möbeln auf.