    2 filtres en 1 pour une performance durable

      Filtre de rechange d'origine HEPA NanoProtect

      FY0611/30

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      2 filtres en 1 pour une performance durable

      Le système de filtration à 2 couches du filtre HEPA NanoProtect avec préfiltre vous protège des PM2.5, des bactéries, du pollen, de la poussière, des squames d'animaux et autres polluants.

      Filtre de rechange d'origine HEPA NanoProtect

      2 filtres en 1 pour une performance durable

      Filtre Philips d'origine parfaitement compatible

      • Durée de vie de 12 mois
      • Filtre HEPA NanoProtect
      Filtre 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (1)

      Filtre 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (1)

      Notre système de filtration à 2 couches doté de la technologie HEPA NanoProtect capture 99,97 % des particules ultra-fines mesurant jusqu'à 0,003 micron (1). En plus de piéger les polluants, la technologie HEPA NanoProtect utilise une charge électrostatique pour les attirer, ce qui permet de purifier jusqu'à 2 fois plus d'air que la filtration HEPA H13 traditionnelle, avec une efficacité énergétique supérieure (2).

      Un ajustement optimal pour des performances supérieures et constantes

      Un ajustement optimal pour des performances supérieures et constantes

      Les filtres Philips d'origine sont conçus en même temps que l'appareil pour assurer leur parfaite compatibilité, ce qui permet un fonctionnement continu et fluide de l'appareil.

      Les filtres Philips permettent le bon fonctionnement de votre appareil

      Les filtres Philips permettent le bon fonctionnement de votre appareil

      Les filtres à air Philips font l'objet d'un ensemble de tests d'inspection stricts et obligatoires avant leur sortie d'usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour que le purificateur Philips fonctionne de manière optimale jusqu'à la fin de sa durée de vie.

      Connectez-vous à l'appareil et vérifiez la durée de vie du filtre

      Connectez-vous à l'appareil et vérifiez la durée de vie du filtre

      Surveillez la durée de vie et l'état du filtre à tout moment, où que vous soyez, grâce à l'application Air+. Vous recevrez une notification lorsqu'il est temps de le changer et vous pourrez commander facilement un filtre neuf directement via l'application.

      Jusqu'à 12 mois d'utilisation

      Jusqu'à 12 mois d'utilisation

      Le filtre 2-en-1 intégré Philips offre une protection constante et assure une filtration optimale jusqu'à 12 mois. (3)

      Suivez l'indicateur intelligent d'état du filtre sur votre appareil

      Suivez l'indicateur intelligent d'état du filtre sur votre appareil

      Le purificateur vous avertit lorsque le filtre doit être remplacé afin de faciliter l'entretien.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Type de produit
        Filtre HEPA NanoProtect
        Inclus dans l'emballage
        1 filtre
        HEPA NanoProtect
        Oui
        Préfiltre
        Oui
        Charbon actif
        Non
        Durée de vie
        Jusqu'à 1 an

      • Performances

        Filtration des particules
        99,97 % à 0,003 micron

      • Poids et dimensions

        Hauteur du produit
        154 mm
        Poids du produit
        0,24 kg
        Longueur de l'emballage
        173 mm
        Largeur de l'emballage
        173 mm
        Hauteur de l'emballage
        164 mm
        Poids de l'emballage
        0,35 kg
        Longueur du produit
        166 mm
        Largeur du produit
        166 mm

      • Remplacement

        Pour purificateur(s) d'air Philips
        AC0650, AC0651

      • (1) Porte sur l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl par l'IUTA conformément à la norme DIN71460-1.
      • (2) Les purificateurs d'air Philips présentent un Clean Air Delivery Rate ou débit d'air pur) et une efficacité énergétique supérieurs avec un filtre HEPA NanoProtect qu'avec un filtre HEPA H13 ; tests réalisés conformément à la norme GB/T 18801.
      • (3) La durée de vie recommandée est calculée en fonction de la durée d'utilisation moyenne des utilisateurs Philips et des données de l'OMS sur le niveau de pollution en ville. La durée de vie réelle dépend de l'environnement et de la fréquence d'utilisation. Applicable uniquement dans les pays où la Boutique Philips est disponible.
      • (4) Applicable uniquement dans les pays où la boutique Philips est disponible.
