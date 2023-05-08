Les filtres Philips permettent le bon fonctionnement de votre appareil

Les filtres à air Philips font l'objet d'un ensemble de tests d'inspection stricts et obligatoires avant leur sortie d'usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour que le purificateur Philips fonctionne de manière optimale jusqu'à la fin de sa durée de vie.