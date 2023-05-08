Termes recherchés
2 filtres en 1 pour une performance durable
Le système de filtration à 2 couches du filtre HEPA NanoProtect avec préfiltre vous protège des PM2.5, des bactéries, du pollen, de la poussière, des squames d'animaux et autres polluants.Voir tous les avantages
Notre système de filtration à 2 couches doté de la technologie HEPA NanoProtect capture 99,97 % des particules ultra-fines mesurant jusqu'à 0,003 micron (1). En plus de piéger les polluants, la technologie HEPA NanoProtect utilise une charge électrostatique pour les attirer, ce qui permet de purifier jusqu'à 2 fois plus d'air que la filtration HEPA H13 traditionnelle, avec une efficacité énergétique supérieure (2).
Les filtres Philips d'origine sont conçus en même temps que l'appareil pour assurer leur parfaite compatibilité, ce qui permet un fonctionnement continu et fluide de l'appareil.
Les filtres à air Philips font l'objet d'un ensemble de tests d'inspection stricts et obligatoires avant leur sortie d'usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour que le purificateur Philips fonctionne de manière optimale jusqu'à la fin de sa durée de vie.
Surveillez la durée de vie et l'état du filtre à tout moment, où que vous soyez, grâce à l'application Air+. Vous recevrez une notification lorsqu'il est temps de le changer et vous pourrez commander facilement un filtre neuf directement via l'application.
Le filtre 2-en-1 intégré Philips offre une protection constante et assure une filtration optimale jusqu'à 12 mois. (3)
Le purificateur vous avertit lorsque le filtre doit être remplacé afin de faciliter l'entretien.
