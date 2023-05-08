Suchbegriffe

    Zwei Filter für eine dauerhaft starke Leistung

      Originalersatzfilter NanoProtect HEPA

      FY0611/30

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Perfekt passender Originalfilter von Philips

      • Filtert 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (1)
      • Perfekte Passform für kontinuierlich hohe Leistung
      • Philips Filter sorgen für den effizienten Betrieb des Geräts
      • Verbinden Sie sich mit dem Gerät und überprüfen Sie die Lebensdauer des Filters.
      • Bis zu 12 Monate verwendbar
      Originalersatzfilter NanoProtect HEPA

      Zwei Filter für eine dauerhaft starke Leistung

      Die 2-schichtige Filterung durch den NanoProtect HEPA-Filter und den Vorfilter schützt Sie vor Feinstaubpartikeln mit einer Größe von unter 2,5 µm, Bakterien, Pollen, Staub, tierischen Hautpartikeln und anderen Verschmutzungen.
      Filtert 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (1)

      Filtert 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (1)

      Unser 2-schichtiges Filtersystem erfasst dank NanoProtect HEPA Technologie ganze 99,97 % der ultrafeinen Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (1). Die NanoProtect HEPA-Technologie fängt Verschmutzungen nicht nur ein, sondern zieht sie mithilfe einer elektrostatischen Ladung an, und reinigt so bis zu zweimal gründlicher und ist gleichzeitig energieeffizienter als die traditionelle HEPA H13-Filtration (2).

      Perfekte Passform für kontinuierlich hohe Leistung

      Perfekte Passform für kontinuierlich hohe Leistung

      Die Originalfilter von Philips wurden gleichzeitig mit dem Gerät entwickelt. Dadurch ist die perfekte Passform garantiert, die für einen kontinuierlich reibungslosen Betrieb des Geräts sorgt.

      Philips Filter sorgen für den effizienten Betrieb des Geräts

      Philips Filter sorgen für den effizienten Betrieb des Geräts

      Die Philips Luftfilter durchlaufen eine Reihe vorgeschriebener und strenger Tests, bevor sie ab Werk erhältlich sind. Sie werden gründlich auf Lebensdauer und Haltbarkeit geprüft, um den Dauerbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten. Unsere Filter sind dafür ausgelegt, bis zum Ende der Filter-Lebensdauer die beste Leistung Ihres Philips Luftreinigers sicherzustellen.

      Verbinden Sie sich mit dem Gerät und überprüfen Sie die Lebensdauer des Filters.

      Verbinden Sie sich mit dem Gerät und überprüfen Sie die Lebensdauer des Filters.

      Überwachen Sie jederzeit und überall die Lebensdauer und den Status Ihres Filters – mit der Air+ App. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn der Filter ausgetauscht werden muss, und können direkt über die App einen Neuen bestellen (4).

      Bis zu 12 Monate verwendbar

      Bis zu 12 Monate verwendbar

      Der integrierte Philips 2-in-1-Filter bietet einen konsistenten Schutz und garantiert eine optimale Filterung – bis zu 12 Monate lang. (3)

      Benachrichtigung über intelligente Filterstatusanzeige auf dem Gerät

      Benachrichtigung über intelligente Filterstatusanzeige auf dem Gerät

      Um die Wartung zu erleichtern, informiert der Luftreiniger Sie, wenn der Filter ausgetauscht werden muss.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Produkttyp
        HEPA NanoProtect Filter
        Im Lieferumfang enthalten
        1 Filter
        HEPA NanoProtect
        Ja
        Vorfilter
        Ja
        Aktivkohle
        Nein
        Lebensdauer
        Bis zu 1 Jahr

      • Leistung

        Partikelfilterung
        99,97 % bei 0,003 Mikrometer

      • Gewicht und Abmessungen

        Produkthöhe
        154 mm
        Produktgewicht
        0,24 kg
        Verpackungslänge
        173 mm
        Verpackungsbreite
        173 mm
        Verpackungshöhe
        164 mm
        Verpackungsgewicht
        0,35 kg
        Produktlänge
        166 mm
        Produktbreite
        166 mm

      • Ersatzfilter

        Für Philips Luftreiniger
        AC0650, AC0651

      Bewertungen

      • (1) Aus der Luft, die den Filter passiert, getestet mit NaCl-Aerosol durch IUTA gemäß DIN 71460-1.
      • (2) Philips Luftreiniger besitzen mit einem NanoProtect HEPA-Filter eine höhere Luftreinigungskapazität und Energieeffizienz als mit einem HEPA H13-Filter. Getestet nach GB/T 18801.
      • (3) Die Berechnung der empfohlenen Lebensdauer basiert auf der durchschnittlichen Verwendungsdauer der Philips Anwender und den WHO-Daten zum Grad der Verschmutzung in der Stadt. Die tatsächliche Lebensdauer wird von der Nutzungsumgebung und der Häufigkeit der Nutzung beeinflusst. Trifft nur für Länder zu, in denen der Philips Store verfügbar ist.
      • (4) Trifft nur für Länder zu, in denen der Philips Store verfügbar ist.
