Le filtre HEPA NanoProtect Pro filtre plus rapidement que le filtre H13 (4)

Notre système de filtration à 3 couches avec HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre vous protège des bactéries, du pollen, de la poussière, des PM2.5, des squames d’animaux et des gaz. En plus de piéger les polluants, la technologie HEPA NanoProtect utilise une charge électrostatique spéciale pour les attirer, ce qui lui permet de purifier l’air plus rapidement que le filtre HEPA H13 utilisé dans le milieu médical (5).