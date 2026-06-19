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FY1700/30
NanoProtect HEPA- und Aktivkohlefilter, Vorfilter
Im Lieferumfang: 1 Filter
Bis zu 1 Jahr verwendbar
Original Philips Filter
Ersatzfilter für Philips 1000 Series Luftreiniger: AC1711, AC1715. Dein Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.
Die Filter bieten bis zu 1 Jahr eine optimale Filterleistung (2), was weniger Aufwand und Kosten bedeutet. Ersetze für eine optimale Filterleistung den Vorfilter regelmäßig.
Der Original-Filter von Philips wurde speziell für dein Gerät entwickelt. Verwende für eine optimale Leistung immer den Philips Filter.
Bewertungen
(1) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA Institut
(2) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.