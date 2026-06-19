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  • Drei Filter in einem - für starke Leistung ab dem ersten Tag
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Luftreiniger 1000 SeriesHEPA NanoProtect & Aktivkohlefilter

FY1700/30

Drei Filter in einem - für starke Leistung ab dem ersten Tag
Eine 3-schichtige Filterung mit NanoProtect HEPA, Aktivkohle- und Vorfilter sorgt dafür, dass Sie vor Viren, Bakterien, Pollen, Staub, PM 2,5, tierischen Hautpartikeln und Gasen geschützt sind.
Alle Vorteile anzeigen
Kompatible Produkte
1000 Series

1000 Series
Luftreiniger für mittelgroße Räume

AC1711/10

1000i Series

1000i Series
Luftreiniger für mittelgroße Räume

AC1715/11

Erfasst effektiv 99,9 % aller Nanopartikel (1)

Drei Filter in einem - für starke Leistung ab dem ersten Tag

  • NanoProtect HEPA- und Aktivkohlefilter, Vorfilter

  • Im Lieferumfang: 1 Filter

  • Bis zu 1 Jahr verwendbar

  • Original Philips Filter

Kompatibel mit 1000 Series

Kompatibel mit 1000 Series

Ersatzfilter für Philips 1000 Series Luftreiniger: AC1711, AC1715. Dein Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.

Langlebige Filter für bis zu 1 Jahr

Langlebige Filter für bis zu 1 Jahr

Die Filter bieten bis zu 1 Jahr eine optimale Filterleistung (2), was weniger Aufwand und Kosten bedeutet. Ersetze für eine optimale Filterleistung den Vorfilter regelmäßig.

Philips Originalfilter für optimale Leistung

Philips Originalfilter für optimale Leistung

Der Original-Filter von Philips wurde speziell für dein Gerät entwickelt. Verwende für eine optimale Leistung immer den Philips Filter.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA Institut

  2. (2) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.