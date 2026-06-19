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  • Un air plus sain en permanence
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Filtre de rechange d'origineFiltre d'humidification NanoCloud

FY3455/00

Un air plus sain en permanence
Le cœur de l’humidificateur est parfait pour votre équipement, assurant des performances élevées en permanence. Il est doté de la technologie NanoCloud, qui génère des molécules de taille nanométrique de vapeur d’eau pure et humidifie l’air avec jusqu’à 99 % de germes en moins.
Voir tous les avantages

Un air plus sain en permanence

  • Compatible avec les modèles 2-en-1 série 3000

  • Filtre à longue durée de vie (jusqu'à 6 mois)

  • Filtres Philips d'origine

Humidification antibuée et hautement antimicrobienne

Humidification antibuée et hautement antimicrobienne

La technologie d’humidification NanoCloud réduit la propagation des bactéries de 99 %*, ce qui permet à toute la maison de boire de l’eau pure Elle ne laisse ni taches blanches ni taches humides* Elle est propre et hygiénique

Filtre d'humidification Philips d'origine

Filtre d'humidification Philips d'origine

Remplacez l’accessoire avec le filtre d’humidification d’origine Philips pour assurer les performances élevées et homogènes de votre humidificateur d’air. Il convient parfaitement à l’appareil indiqué et lui permet de fonctionner correctement

Les filtres Philips permettent le bon fonctionnement de votre appareil

Les filtres Philips permettent le bon fonctionnement de votre appareil

Les filtres Philips font l'objet d'un ensemble de tests d'inspection stricts et obligatoires avant leur sortie de l'usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour optimiser les performances de votre purificateur Philips, et ce jusqu'au dernier jour de leur durée de vie.

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Mentions légales

  1. Par un laboratoire tiers, dans le respect de la méthode expérimentale ZD/17-2017, le taux d’inhibition de libération des bactéries de l’humidificateur test (staphylocoque blanc 8032) a conclu