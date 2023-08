Les filtres Philips permettent le bon fonctionnement de votre appareil

Les filtres Philips font l’objet d’un ensemble de tests d’inspection stricts et obligatoires avant leur sortie de l’usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour optimiser les performances de votre purificateur Philips, et ce jusqu’au dernier jour de leur durée de vie.