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FY3455/00
Kompatibel mit der 2-in-1 3000 Series
Langlebiger Filter für bis zu 6 Monate
Originalfilter von Philips
Die NanoCloud Luftbefeuchtungstechnologie reduziert die Verbreitung von Bakterien um 99 %* im gesamten Haus. Hinterlässt keine weißen oder nassen Wasserflecken*, sauber und hygienisch
Durch den Austausch des Filters mit dem Philips Originalfilter für Luftbefeuchter wird eine konstant hohe und effiziente Leistung des Luftbefeuchters sichergestellt. Der Filter wurde speziell für das angegebene Gerät entwickelt. Dadurch ist sein perfekter Sitz und der reibungslose Betrieb des Geräts garantiert.
Unsere Filter durchlaufen eine Reihe vorgeschriebener und strenger Tests, bevor sie ab Werk erhältlich sind. Sie werden gründlich auf Lebensdauer und Haltbarkeit geprüft, um den Dauerbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten, und sind dafür ausgelegt, bis zum Ende der Filterlebensdauer die beste Leistung deines Philips Luftbefeuchters zu garantieren.
Bewertungen
Durchführung durch ein unabhängiges Labor unter Verweis auf die Versuchsmethode ZD/17-2017 zur Prüfung von Luftbefeuchtern hinsichtlich der Hemmrate zur Bakterienfreisetzung (weißer Staphylococcus 8032)