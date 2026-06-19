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OriginalersatzfilterNanoCloud Filter für Luftbefeuchter

FY3455/00

Jederzeit gesunde Luft
Das Befeuchtungselement eignet sich ideal für dein Gerät und sorgt für eine gleichbleibend hohe Leistung. Dank der NanoCloud Technologie, die nanogroße Moleküle aus reinem Wasserdampf erzeugt, wird die Luft mit bis zu 99 % weniger Keimen befeuchtet.
Alle Vorteile anzeigen

Jederzeit gesunde Luft

  • Kompatibel mit der 2-in-1 3000 Series

  • Langlebiger Filter für bis zu 6 Monate

  • Originalfilter von Philips

Hochantimikrobielle, beschlagfreie Befeuchtung

Hochantimikrobielle, beschlagfreie Befeuchtung

Die NanoCloud Luftbefeuchtungstechnologie reduziert die Verbreitung von Bakterien um 99 %* im gesamten Haus. Hinterlässt keine weißen oder nassen Wasserflecken*, sauber und hygienisch

Originalfilter für Luftbefeuchter von Philips

Originalfilter für Luftbefeuchter von Philips

Durch den Austausch des Filters mit dem Philips Originalfilter für Luftbefeuchter wird eine konstant hohe und effiziente Leistung des Luftbefeuchters sichergestellt. Der Filter wurde speziell für das angegebene Gerät entwickelt. Dadurch ist sein perfekter Sitz und der reibungslose Betrieb des Geräts garantiert.

Philips Filter sorgen für den effizienten Betrieb des Geräts

Philips Filter sorgen für den effizienten Betrieb des Geräts

Unsere Filter durchlaufen eine Reihe vorgeschriebener und strenger Tests, bevor sie ab Werk erhältlich sind. Sie werden gründlich auf Lebensdauer und Haltbarkeit geprüft, um den Dauerbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten, und sind dafür ausgelegt, bis zum Ende der Filterlebensdauer die beste Leistung deines Philips Luftbefeuchters zu garantieren.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Durchführung durch ein unabhängiges Labor unter Verweis auf die Versuchsmethode ZD/17-2017 zur Prüfung von Luftbefeuchtern hinsichtlich der Hemmrate zur Bakterienfreisetzung (weißer Staphylococcus 8032)