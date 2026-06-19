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Arrêté
GC020/00
Les housses présentent un système de fixation Easy-fit qui permet de maintenir la housse bien tendue.
La housse est spécialement conçue pour une utilisation avec la table Easy8. Elle convient également aux tables à repasser de 120 x 45 cm.
Deux housses de remplacement pour les épaulettes sont également fournies avec le système Easy-fit.
Récompenses
Notation globale
Réduction du niveau sonore par rapport à une housse de planche à repasser multicouche