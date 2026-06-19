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  • Housse de rechange pour une utilisation prolongée
  • Housse de rechange pour une utilisation prolongée

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Easy8Housse de table à repasser

GC020/00

1 récompense

Housse de rechange pour une utilisation prolongée
Cette housse de rechange spéciale permet de prolonger l'utilisation de la table à repasser Easy8. Elle est accompagnée de housses pour le système d'épaulettes rétractables. Le système Easy-fit permet de mettre en place et de fixer facilement les housses.
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Pour la planche à repasser Easy8

Housse de rechange pour une utilisation prolongée

Système Easy-fit

Système Easy-fit

Les housses présentent un système de fixation Easy-fit qui permet de maintenir la housse bien tendue.

Parfait pour les tables Easy8 : 120 x 45 cm

Parfait pour les tables Easy8 : 120 x 45 cm

La housse est spécialement conçue pour une utilisation avec la table Easy8. Elle convient également aux tables à repasser de 120 x 45 cm.

Épaulettes rétractables fournies

Épaulettes rétractables fournies

Deux housses de remplacement pour les épaulettes sont également fournies avec le système Easy-fit.

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  1. Réduction du niveau sonore par rapport à une housse de planche à repasser multicouche