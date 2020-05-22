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Arrêté
Semelle DynaGlide
Cordon de 1,8 m
Fer de 1 200 W
1 200 W
Le revêtement DynaGlide est l'un des meilleurs revêtements de semelle Philips. Il résiste bien plus aux rayures et il glisse mieux qu'une semelle antiadhésive, aluminium ou céramique.
La pointe fine de la semelle vous permet d'atteindre facilement les zones les plus difficiles : espaces entre les boutons, plis et coins.
Fente pour boutons accélérant le repassage le long des boutons et des coutures.
Récompenses
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
FS2020
22/05/2020
Ελλάδα
Πολύ καλό
Απίστευτα ελαφρύ γλιστράει στο ρούχο πολύ καλό αποτέλεσμα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα
Μαλαματένια
21/08/2018
Ελλάδα
KAΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ
Εχω χρησιμοποιήσει άπειρα ξηρά σίδερα,είναι το πρώτο που χαίρομαι το σιδέρωμα(βαρετή οικιακή εργασία) Σαν παλιά νοικοκυρά δεν μπόρεσα να συνηθίσω τα ατμοσίδερα που έχουν κατακλύσει την αγορά με αποτέλεσμα αυτό το σίδερο να μου έχει κάνει το σιδέρωμα κυριολεκτικά παιχνιδάκι ΜΠΡΑΒΟ στη PHILIPS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα