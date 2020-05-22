ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • La semelle offrant la meilleure glisse
  • La semelle offrant la meilleure glisse
  • La semelle offrant la meilleure glisse
  • La semelle offrant la meilleure glisse
  • La semelle offrant la meilleure glisse
  • La semelle offrant la meilleure glisse
  • La semelle offrant la meilleure glisse
  • La semelle offrant la meilleure glisse

Arrêté

Fer à sec

GC160/02

5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

La semelle offrant la meilleure glisse
Affinia est le nouveau fer à sec Philips doté d'une semelle Dynaglide qui glisse parfaitement sur les vêtements. Avec sa semelle à pointe fine, sa poignée ergonomique confortable et son sélecteur de température surélevé, ce fer est facile à utiliser.
Voir tous les avantages

Pour les fers à sec Philips

La semelle offrant la meilleure glisse

  • Semelle DynaGlide

  • Cordon de 1,8 m

  • Fer de 1 200 W

  • 1 200 W

Semelle DynaGlide glissant facilement sur tous les vêtements

Semelle DynaGlide glissant facilement sur tous les vêtements

Le revêtement DynaGlide est l'un des meilleurs revêtements de semelle Philips. Il résiste bien plus aux rayures et il glisse mieux qu'une semelle antiadhésive, aluminium ou céramique.

La semelle à pointe fine atteint les zones difficiles

La semelle à pointe fine atteint les zones difficiles

La pointe fine de la semelle vous permet d'atteindre facilement les zones les plus difficiles : espaces entre les boutons, plis et coins.

Fente pour boutons accélérant le repassage le long des boutons et des coutures

Fente pour boutons accélérant le repassage le long des boutons et des coutures

Fente pour boutons accélérant le repassage le long des boutons et des coutures.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

22/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό

Απίστευτα ελαφρύ γλιστράει στο ρούχο πολύ καλό αποτέλεσμα

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

21/08/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

KAΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ

Εχω χρησιμοποιήσει άπειρα ξηρά σίδερα,είναι το πρώτο που χαίρομαι το σιδέρωμα(βαρετή οικιακή εργασία) Σαν παλιά νοικοκυρά δεν μπόρεσα να συνηθίσω τα ατμοσίδερα που έχουν κατακλύσει την αγορά με αποτέλεσμα αυτό το σίδερο να μου έχει κάνει το σιδέρωμα κυριολεκτικά παιχνιδάκι ΜΠΡΑΒΟ στη PHILIPS

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.