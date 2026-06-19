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  • 8 solutions malignes pour un repassage vraiment simple
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Arrêté

Easy8Table à repasser

GC240/25

1 récompense

8 solutions malignes pour un repassage vraiment simple
La table à repasser joue un rôle primordial dans l'expérience de repassage. Cette nouvelle table à repasser Philips a été conçue dans les moindres détails pour faciliter votre repassage. Elle inclut 8 solutions astucieuses qui résoudront tous vos problèmes de repassage
Voir tous les avantages

Avec le système unique d'épaulettes rétractables

8 solutions malignes pour un repassage vraiment simple

  • avec système d'épaulettes rétractables

1 kg plus léger*

1 kg plus léger*

La table à repasser est désormais1 kg plus légère par rapport à la version précédente pour pouvoir la déplacer facilement avant votre séance de repassage

Cintre

Cintre

Plus besoin de rechercher un endroit près de vous où suspendre les chemises que vous venez de repasser. Vous pouvez maintenant les suspendre directement au porte-cintres, bien pratique.

Conçu pour la stabilité : verrouillage transport et pieds antidérapants

Conçu pour la stabilité : verrouillage transport et pieds antidérapants

Grâce au verrouillage de transport, aucun risque que la table ne se replie pendant que vous repassez ou qu'elle ne s'ouvre au moment du rangement. La table à repasser bénéficie d'une conception à stabilisateurs de pieds anti-dérapants, pour une parfaite stabilité.

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  1. que la précédente version du GC240

  2. Réduction du niveau sonore par rapport à une housse de table à repasser multicouche