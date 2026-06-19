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Arrêté
GC240/25
avec système d'épaulettes rétractables
La table à repasser est désormais1 kg plus légère par rapport à la version précédente pour pouvoir la déplacer facilement avant votre séance de repassage
Plus besoin de rechercher un endroit près de vous où suspendre les chemises que vous venez de repasser. Vous pouvez maintenant les suspendre directement au porte-cintres, bien pratique.
Grâce au verrouillage de transport, aucun risque que la table ne se replie pendant que vous repassez ou qu'elle ne s'ouvre au moment du rangement. La table à repasser bénéficie d'une conception à stabilisateurs de pieds anti-dérapants, pour une parfaite stabilité.
Récompenses
Notation globale
que la précédente version du GC240
Réduction du niveau sonore par rapport à une housse de table à repasser multicouche