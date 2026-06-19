Conçu pour la stabilité : verrouillage transport et pieds antidérapants

Grâce au verrouillage de transport, aucun risque que la table ne se replie pendant que vous repassez ou qu'elle ne s'ouvre au moment du rangement. La table à repasser bénéficie d'une conception à stabilisateurs de pieds anti-dérapants, pour une parfaite stabilité.