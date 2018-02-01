Conçu pour une utilisation prolongée

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide, ses 2 000 W pour un haut débit vapeur continu et ses pastilles anticalcaires, ce fer Philips GC2820/02 vous offre un excellent rapport qualité-prix !