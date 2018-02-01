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Arrêté
GC2820/02
Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide, ses 2 000 W pour un haut débit vapeur continu et ses pastilles anticalcaires, ce fer Philips GC2820/02 vous offre un excellent rapport qualité-prix !
Vapeur 30 g/min, effet pressing 90 g
Semelle SteamGlide
Anticalcaire
2 000 W
La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.
L'effet pressing 90 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.
Au fil du temps, un dépôt de calcaire se forme sur votre fer à repasser. Cette cassette transforme le calcaire en petites particules pour vous permettre de nettoyer votre fer en toute simplicité. Renouvelez l'opération une fois par mois.
Récompenses
Notation globale