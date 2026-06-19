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  • Élimination rapide des faux plis grâce à la vapeur
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Arrêté

Steam&GoDéfroisseur à main

GC310/55

1 récompense

Élimination rapide des faux plis grâce à la vapeur
Ce défroisseur à main est idéal pour les retouches de dernière minute et les vêtements difficiles à repasser. Pratique et rapide, il complète parfaitement votre fer à repasser.
Voir tous les avantages

Idéal pour les vêtements fragiles et les déplacements

Élimination rapide des faux plis grâce à la vapeur

  • 1 000 W

  • Vapeur à la demande

  • Brosse

Plus besoin de table à repasser

Plus besoin de table à repasser

Grâce au défroisseur, vous n'avez plus besoin de table à repasser, ce qui facilite le repassage.

Débit de vapeur continu automatique fourni par une pompe électrique

Débit de vapeur continu automatique fourni par une pompe électrique

La pompe électrique fournit un débit de vapeur continu afin d'éliminer facilement et rapidement les faux plis.

Brosse pour des finitions impeccables

Brosse pour des finitions impeccables

Utilisez la brosse avec les vêtements épais tels que les manteaux afin de faciliter la pénétration de la vapeur, pour des finitions impeccables.

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  1. Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries escherichia coli 8099, staphylococcus aureus ATCC 6538, candidia albicans ATCC 10231 avec 8 minutes de vapeur.