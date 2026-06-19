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  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
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Arrêté

Azur PerformerFer vapeur

GC3801/60

1 récompense

Plus rapide, plus simple et plus pratique
Le fer vapeur Azur Performer de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Notre fonction de contrôle automatique de la vapeur dispense la quantité de vapeur qui convient à chaque vêtement. La semelle SteamGlide glisse si bien que vous finirez votre repassage en un clin d'œil.
Voir tous les avantages

Avec syst. innovant de contrôle de la vapeur et de la température

Plus rapide, plus simple et plus pratique

  • Vapeur 40 g/min, effet pressing 140 g

  • Semelle SteamGlide

  • Anticalcaire

  • 2 400 W

2 400 W pour un temps de chauffe rapide du fer

2 400 W pour un temps de chauffe rapide du fer

Puissant, le fer vapeur Azur Performer Plus 2 400 W chauffe rapidement, pour un repassage d'excellente qualité.

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Effet pressing jusqu'à 140 g

Effet pressing jusqu'à 140 g

L'effet pressing jusqu'à 140 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis même les plus tenaces.

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